MasOrange, primer operador en España en desplegar la tecnología 5G Advanced

MasOrange, líder del mercado español por número de clientes, reafirma de nuevo su compromiso con la inversión y la innovación con el inicio del despliegue en Sevilla de la nueva red 5G Advanced (5,5G), la primera de este tipo en España que abre la puerta a la futura tecnología 6G.

Así lo que ha confirmado Meinrad Spenger, CEO de MasOrange, durante su intervención en el 5G Fórum que se celebra en la capital hispalense donde ha afirmado que “La innovadora red 5G Advanced que estamos desplegando en la Cartuja va a permitir, dentro del marco del proyecto eCity de Sevilla, desarrollar pilotos y casos de uso por parte de la Universidad de Sevilla, con la que ya hemos empezado a colaborar, y de otras empresas”.

Este primer despliegue consiste en un conjunto de nodos en el que se utiliza, adicionalmente a las bandas medias y bajas, espectro de 26 GHz (la banda milimétrica) y los 140 MHz de la banda de 3,5 GHz de MasOrange (la mayor cantidad de este espectro de un operador en España) agregando hasta 4 portadoras en bajada hacia el usuario y 2 en sentido subida hacia la red.

5G Advanced que se despliega en Sevilla, permitirá desarrollar casos de uso en el entorno empresarial y universitario

“Estamos muy orgullosos de ser el primer operador en España en utilizar esta innovadora tecnología que nos va a permitir ofrecer a los clientes más velocidad, menos latencia y nuevos servicios como “sensing” o “5G new calling” y, por lo tanto, una mejor experiencia para que nuestros clientes sigan siendo los más satisfechos de España”, añadió Spenger.

Ventajas de la nueva red 5G Advanced

La nueva red 5G Advanced, que MasOrange ha desplegado en colaboración con Huawei, sobre su red 5G SA, es un paso intermedio entre el 5G “clásico” y el futuro 6G. Esta nueva tecnología no solo mejorará la conectividad en todos sus parámetros, sino que además introduce nuevas capacidades de “sensing” e impulsará la expansión de IoT a nivel global. Adicionalmente, también mejora la experiencia del servicio de voz con el servicio new calling.

Respecto a la conectividad, la red 5G Advanced ofrecerá más velocidad, menos latencia, mayor capacidad para conectar más dispositivos y un menor consumo energético. Entre sus ventajas, destacan también la mejora la cobertura en entornos urbanos, al poder enfocar inteligentemente el haz de la señal emitida.

Esto mejorará la experiencia de los clientes en videollamadas, juegos online y gaming en cloud con realidad extendida, llamadas holográficas 3D sin necesidad de gafas, probador de ropa virtual, trabajo en remoto y en streaming, además de producir un menor consumo de baterías y una mayor seguridad en las comunicaciones.

Además, ofrecerá una mejor conectividad de globos y drones permitiendo ampliar la cobertura hasta zonas remotas antes desatendidas muy útiles para situaciones de emergencias o entregar de paquetes con drones. Además, cuenta con soporte mejorado para redes privadas integrando de forma nativa la inteligencia artificial en la red.

La combinación de inteligencia artificial aplicada al servicio, a la red y a las operaciones va a abrir nuevas oportunidades tanto para los operadores, por la optimización de sus operaciones y mayores opciones de monetización, como a sus clientes, que podrán disfrutar de experiencias y servicios más personalizados.

Integración de capacidades sensing y mejora en el servicio de voz con 5G new calling

Una las innovaciones clave del 5G Advanced es la integración de capacidades de “sensing” (detección o percepción) en la propia red, esto es la capacidad de detectar, identificar y rastrear objetos, estáticos o en movimiento, con una desviación inferior a 10 cm, mediante la reutilización de las señales de comunicación de la red móvil, sin requerir hardware adicional.

Esto se logra utilizando principios similares a los del radar: la red 5G transmite señales de radiofrecuencia que se reflejan en objetos y las estaciones base capturan esas reflexiones. Analizando los cambios en fase, tiempo, frecuencia o amplitud, se puede estimar la posición, velocidad, dirección, temperatura o forma de los objetos detectados.

Las capacidades sensing del 5G Advanced permite monitorizar el tráfico de vehículos y peatones sin necesidad de cámaras, hacer seguimiento preciso de maquinaria o trabajadores para una mayor seguridad de éstos, impulsa el vehículo conectado, y tiene un gran potencial en soluciones de defensa para vigilancia encubierta o en condiciones de poca visibilidad.

Mejora en el servicio de voz

5G Advanced también introduce mejoras con 5G New Calling, mejorando VoNR (Voice over New Radio), con mayor calidad de audio, adaptación dinámica a la calidad de la red, evitando cortes y degradaciones, reduciendo el tiempo de establecimiento de la llamada y la latencia durante la conversación.

¿Qué ofrece? Mayor velocidad, menor latencia, mayor capacidad de conectar más dispositivos y menor consumo energético

Adicionalmente soporta Enriched Voice Services, permitiendo integrar capacidades multimedia, como compartir pantalla, la ubicación o vídeo en tiempo real, durante una llamada. También permite priorizar llamadas en tiempo real, adaptándose al contexto, por ejemplo, ante una emergencia o en zonas con congestión y optimiza VoNR en dispositivos con limitaciones de batería o procesamiento, como los smartwatches.

Impulso a las aplicaciones basadas en IoT

Respecto a IoT, 5G Advanced perfecciona y amplía RedCap (Reduced Capability NR), ya introducido en 5G. Se trata de una especificación para dispositivos IoT, basada en la arquitectura 5G SA, ideal para aquellos que no necesitan una conectividad móvil tan exigente y pueden funcionar con equipos más sencillos.

Por tanto, RedCap es ideal para dispositivos de gama media (wereables, sensores), ofreciéndoles valores medios de velocidad, latencia y consumo. Por ejemplo, RedCap es una solución perfecta para dispositivos médicos conectados y para cámaras de seguridad con necesidades de conectividad no muy exigentes.

Sin duda 5G Advanced jugará un papel clave en el futuro de las redes privadas, ya que permite una mayor densidad de dispositivos en una zona sin sobrecargar el espectro, permitiendo mayor eficiencia energética.

En definitiva, 5G Advanced impulsará la digitalización de Administraciones Públicas, industrias y empresas de todos los sectores, habilitando casos usos que promoverán el telecontrol autónomo de sistemas, la automatización de fábricas y centros de logística, facilitarán la conducción autónoma, permitirán las operaciones quirúrgicas a distancia, la producción remota de TV, el control de vehículos no tripulados a distancia y el despliegue de IoT masivo.

Algunos casos de uso En salud: dispositivos médicos para monitorización remota de pacientes. En transporte: diagnóstico remoto de vehículos, taxis o autobuses sin conductor En Industria 4.0: sensores de entorno, cámaras de inspección de sistemas de mantenimiento predictivo En logística: etiquetas, sensores y contadores inteligentes que ayudan a controlar y reducir el consumo, así como la entrega de paquetes con vehículos autónomos En seguridad: drones para seguimiento de intrusiones o vigilancia inteligente con cámaras con reducidas necesidades energéticas. En gestión del tráfico, las redes 5.5G pueden detectar automáticamente obstáculos o anomalías en la carretera y avisar a los conductores a través de sus teléfonos móviles con un kilómetro de antelación haciendo que el transporte sea más seguro.

Con esta nueva iniciativa, Mas Orange consolida su liderazgo en 5G tecnología donde ya ofrece una cobertura a cerca del 90% de la población española y está desplegando ya la primera red móvil Open RAN de Europa. Recientemente, la Compañía incrementó un 40% la velocidad 5G a sus clientes, gracias a ser el operador con más espectro en la banda de 3.5 GHz.

MasOrange, que ya fue pionera en el lanzamiento de 5G SA en España y una de las primeras en Europa, se posiciona una vez más a la vanguardia en innovación, anticipándose a la gran demanda de datos que requerirá la próxima generación de servicios digitales impulsados por la nube, 5G SA, 6G, IoT e inteligencia artificial.