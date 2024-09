Los malditos y los olvidados

La ficha *** 'Fui piera' Rafael de Utrera. Cante: Rafael de Utrera. Guitarra: Pepe Fernandez, Antonio Santiago 'Ñoño', Dani de Morón. Tres: Raúl Rodríguez. Percusión: Paquito González . Palmas: Diego Montoya, Manuel Cantarote, Rafa Usero, Juan Carlos Usero. Baile: Carmen Lozano. Dirección musical: Rafael de Utrera, Dani de Morón. Dirección escénica: Paco Pérez Valencia. Lugar: Auditorio Cartuja. Fecha: jueves, 19 de septiembre. Aforo: Lleno.

Es un homenaje al cante de Utrera. Pocos pueblos pueden presumir de una riqueza musical como la de Utrera. Han sido muchos los cantaores nacidos en la localidad sevillana que forman parte de la historia del flamenco. El cantaor Rafael de Utrera, hijo asimismo del pueblo sevillano, homenajea a algunos de los más insignes en este espectáculo. Quizá sean muchos y en ocasiones demasiado distantes sus estéticas, para que quepan en un mismo espectáculo. Fernanda estuvo presente con su portentosa soleá. Se trata de melodías que ya existían, pero a las que la cantaora dio una fisonomía propia, imprimiendo su fuerte personalidad en ellas.

Cantó Rafael de Utrera por soleá entregado. Eso sí, las letras hagiográficas me sacan de la emoción. Cerró con la letra que Carlos Lencero le escribió, para Diego Carrasco. Entregado estuvo también el de Utrera por seguiriyas, acordándose de Perrate, pero en este caso de las letras tradicionales del cantaor. Deliciosas, muy dulces, las cantiñas, del Pinini y del gran Curro de Utrera, esas que llaman alegrías de Córdoba pero que más bien debieran nombrarse alegrías de Curro de Utrera, muchos años vecino de Córdoba. Mucha frescura aportó Rodríguez con su intervención, por el virtuosismo y la energía que desprende en escena y por la exquisitez tímbrica de su instrumento. Me alegro de que Enrique Montoya, Niño de Utrera o Curro de Utrera, que tan importantes fueron en su tiempo, que tan grandes intérpretes fueron, tengan su espacio en esta obra. Lo digo porque a veces han sido unos grandes olvidados en su tierra. Y eso que el Niño de Utrera llegó a ser una estrella cinematográfica. Deliciosa la vidalita que le dedicó su paisano Rafael esta noche. Y ¿qué decir del gran Enrique Montoya, con una canción por tientos? Y El Turronero, un gran creador, inclasificable, que también tuvo su espacio en este recital. O Gaspar de Utrera, otro creador inclasificable en la canción por tientos. Eso sí, algunos artistas flamencos son tan puros que cualquier día de estos no entenderemos los títulos de sus espectáculos.