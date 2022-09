Paco León: "He intentado olvidar lo que eran los límites y divertirme"

Paco León regresa al Festival de San Sebastián para estrenar su película más arriesgada, Rainbow, una extravagante, divertida, colorista, surrealista y deliciosa versión personal de El mago de Oz, que ha convertido en un cuento musical de múltiples dimensiones.

Un riesgo, reconoce, como siempre que se intentan cosas nuevas, pero "para hacer cosas probadas, te pides una Coca-Cola, que ya sabes lo que vas a encontrarte", afirma en una entrevista con Efe, horas antes de debutar por todo lo alto en el Velódromo ante un aforo de miles de personas.

"Estoy preparado para que haya gente a la que le guste y a gente que no, cuando hay algo arriesgado es más probable que pase eso", acepta el director de Carmina o revienta (2012), rompedora también en su momento.

Rodeado de su equipo en el hotel María Cristina de San Sebastián, el sevillano afirma a Efe que lo que sale es "siempre un poco menos" de lo que imaginas, pero está "satisfecho" de esta película en la que ha reunido a lo mejor y lo más emergente de la industria: Dora Postigo, Carmen Machi, Carmen Maura, Luis Bermejo, Carmina Barrios, Ester Expósito y Rossy de Palma.

"Por fortuna", aporta Machi, "cada uno la digiere a su manera y el primer impacto puede ser cómo me ha gustado o gente que no entra, pero sería sospechoso que las opiniones fueran unánimes, aunque para mi es una película de segundas veces".

"Hombre, yo leo esto y pienso 'me encanta, cómo me lo voy a pasar de bien', no veo lo raro, me parece muy normal", afirma a su lado Maura, dos instituciones de la interpretación de este país que en Rainbow regalan escenas impagables

"Cuando ves terminada la película lo que ves enseguida en la capacidad del director, que supervisa absolutamente todo, le ha dado a cada cosa su lugar...No es un musical, pero hay música; es de interpretaciones, es una película donde la moda tiene una importancia terrible... y ha empastado, yo le hago la ola", resume Machi.

Adaptación de la fábula de El mago de Oz, pero que no tiene nada que ver con la película de 1939, aclara Paco León, rescata los personajes principales de la historia (Dora, el Hombre de Hojalata, el Espantapájaros, el León y las Brujas).

"El mago de Oz es una excusa, un punto de partida para contar esa mitología contemporánea pop de hoy", apunta León. Rainbow, dice, "es un viaje iniciático, metáfora de la vida, con la evolución de Dora de la niña a la adulta, en un viaje vital que tiene que ver mucho con todo el mundo".

"Cuando uno es adolescente, reniega de su familia y le parece lo peor y quiere ser todo lo contrario y sobre los treinta -reflexiona- te das cuenta de que eres exactamente igual que ellos y eres lo que más detestas y hay una vuelta y una reconciliación con tus padres, con tus raíces. Eso es lo que le pasa a Dora. Y por el camino encuentra a esa familia de saliva, que no es de sangre, pero que te acompaña y que todo el mundo identifica tan bien".

Sobre la música, León explica que el reto era crear números musicales desde el realismo, "justificar que se cantara y se bailara desde una premisa realista, y eso es un poco más difícil, pero me he divertido mucho creando esa banda sonora tan ecléctica desde Vivaldi a la misma Dora".

"La casualidad del nombre, y que tiene talento para todo", decidió a León a ofrecer el papel protagonista a la hija de Bimba Bosé y el músico Diego Postigo. "Y tiene algo imprescindible, que es carisma", remata León.

Machi y Maura nunca habían actuado juntas. "Ha sido un regalazo, y estoy segura de que a muchos directores les ha dado envidia que haya sido él el que nos haya juntado", comenta con un guiño de maldad la protagonista de muchas cintas de Pedro Almodóvar, y que opina que "Paco León va a hacer en el futuro lo que le dé la gana, porque tiene una capacidad increíble".

Maura, chica Almodóvar y moderna de la Movida en los 80, confiesa a Efe que "entonces era la mayor del grupo, casada, con dos niños, y sin embargo, con esta película, por la reacción de los jóvenes sobre todo, me he sentido de verdad moderna".

El riesgo, concluye León, es "hasta donde nos dejen, apurar los limites de la libertad, de qué se puede hacer y qué no. Yo he intentado borrar esos límites y divertirme".

Rainbow se estrena el 23 de septiembre en los cines y el 30 de septiembre llega a Netflix.