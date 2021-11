Spider-man 3 (2007)

El pinchazo de la tercera entrega de la trilogía dirigida por Raimi y protagonizada por Maguire acabó (entonces, de momento) con las aventuras del hombre araña en la gran pantalla. La película, que incorporó a personajes como Gwen Stacy (Bryce Dallas Howard) en un rol muy diferente al de los comics, no terminó de enganchar a los fans. Tampoco lucieron los villanos, empezando por un Venom (Thoper Grace) desaprovechado. El Hombre de Arena (Thomas Haden Church), que también pasaba por allí, vuelve este 2021 para enfrentarse a Holland en 'No Way Home'.

Disponible en Movistar+ y Prime Video (compra o alquiler, entre 1,99 y 8,99 euros).