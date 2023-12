Mi amigo el alien

¿Pensáis que la vida de los autores y autoras de cómic es totalmente maravillosa? Premios, alabanzas por doquier, viajes alrededor del mundo, tanto dinero que no sabes qué hacer con él…

Ficha Planeta manga: Soma Guion: Fernando Llor Dibujo: Carles Dalmau Tapa blanda Formato manga Color 288 págs. 18,95 euros Planeta Cómic

No, para nada. O si no que se lo digan a la protagonista de esta historia, Hana. Se pasa la mayor parte del día sometiendo a su espalda a la tortura de reclinarse sobre el tablero de dibujo, viendo pasar las horas una tras otras, inmersa en una historia que hace tiempo que dejó de entusiasmarla, pareciéndose cada vez más a un vampiro a la que la luz del sol no le roza.

Y para colmo, tiene el nocivo vicio del tabaco.

En fin, una vida de lo más solitaria y gris. Afortunadamente (por decir algo) tiene un amigo, Juu. Un chico que vive obsesionado por encontrar pareja, y para ello tira de la App de citas más famosa, aunque una vez que se ve cara a cara con la elegida, se le “lengua la traba” y gana un sobresaliente en comentarios inapropiados…

Dos vidas maravillosas, como podéis ver.

Lo que Hana y Juu desconocen es que en menos que canta un gallo sus existencias van a dar un inesperado vuelco, y ya nada será igual.

Y será en forma de ser venido de no se sabe dónde. Rechoncho, con un solo ojo, y que aparece en el apartamento de la protagonista pidiendo ayuda, ya la que cápsula que le mantiene con vida se ha agrietado.

Tras el susto inicial y una demostración de lo torpe que se puede ser ante un hecho tan extraño como el que se encuentra Hana, un apéndice, o llamémoslo tentáculo, arregla la situación, explicando a la chica que en breve se va a iniciar una terrible invasión, y tan solo el alien y ella misma serán los únicos que puedan plantar cara a las tropas que ya empiezan a recorrer la urbe con no muy buenas intenciones.

Este podía ser una especia de prólogo de Soma, el nuevo cómic, esta vez en formato manga, escrito por el prolífico guionista Fernando Llor, que aquí ha creado una historia pensada para los más jóvenes, cómo el mismo comenta en el interior del volumen, donde en su parte final ofrece a los lectores y lectoras, un interesante mini cursillo donde junto a Carles Dalmau, el dibujante de la obra, explican cómo se elabora un cómic, paso a paso.

Y hablando de Carles Dalmau, destacar el gran trabajo que ha hecho, utilizando todos los recursos que el formato manga le ofrecen, y me gustaría destacar sobremanera el uso del color, que no suele ser habitual en este formato, y que aquí hace que la obra gane muchos puntos.

Como he comentado, un cómic destinado a los más jóvenes de la casa, pero que también puede ser disfrutada por los más talluditos, ya que además de mucha acción, también los sentimientos humanos (y algunos pertenecientes al alien que da nombre al manga) tienen un papel muy importante en la apasionante trama.