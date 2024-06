El largo y tortuoso camino

No me cansaré de repetirlo una y mil veces. Si tenéis en casa a un niño o niña que quiere empezar a leer cómics y no sabes con cuál iniciarse, creo sinceramente que Usagi Yojimbo es una de las opciones más adecuadas.

Ficha Usagi Yojimbo. Vol. 37: Encrucijada. Autor: Stan Sakai Tapa dura Color 144 págs. 20 euros Planeta Cómic

Lo tiene todo, argumentalmente hablando: aventura, misterio, humor, drama… Y por si esto no fuera ya suficiente aliciente, en cada tomo de esta longeva serie encontraremos, de una manera muy natural, un aspecto muy didáctico, en el que a través de personajes y situaciones vamos a situarnos a la perfección en el lugar y la época, el Japón feudal, plagado de samuráis, ronins como su protagonista y demás 'fauna' (y nunca mejor dicho) que pululaban por el País del Sol Naciente en aquella ya lejana época.

Planeta Cómic no se olvida de todos los fans de la serie y nos trae una nueva entrega, cuyo título es Encrucijada. En ella, el orejudo protagonista lleva acompañado por su primo Yamamoto Yukichi una temporada, lo que siempre es agradable a la hora de recorrer el camino, el casi eterno deambular en el que se ha convertido la existencia del protagonista.

Y es por ello que, por casualidad, van a cruzarse con una vieja conocida serie, Kitsune, una amante de lo ajeno, de dedos rápidos y hábiles, así como los de su aprendiza, Hiyoko, que casi no tiene nada que envidiarle a su 'profesora', en la materia del latrocinio.

Ambas son perseguidas por un grupo de samuráis al servicio del señor del lugar, Hasegawa, un tipo que, por lo visto, no es precisamente trigo limpio. Así lo atestigua un pequeño dietario que Kitsune ha sustraído de su casa, en el que se plasma muchas de sus actividades ilícitas…

Como no podía ser de otra manera, el honor de samurái, que aún pesa sobre la cabeza de Usagi, le obligará a defender a sus conocidas, por lo que se va a ver metido de cabeza en semejante embrollo, y de paso atraerá dentro de éste a su primo Yukichi.

Esta primera historia lleva como título ¡Rescate!, y la segunda, que da título al volumen, está totalmente impregnada por un halo de misterio, ya que los errantes primos se van a ir cruzando con algunos personajes y situaciones bastante inauditas. A lo largo del sendero, y tras pasar junto a un grupo de tipos con bastante mala pinta, varios cadáveres son encontrados por Usagi y Cía.

Las sospechas recaerán, obviamente, en los seis desconocidos. Pero algo sucede, un hecho que hará que Yukichi se tope con la bella melodía de una flauta. Al seguir su rastro, se encuentra con algo totalmente inesperado, momento éste que dará un total vuelco al argumento, y que devuelve a estas páginas a una temible amenaza que campa por estos lares.

Y ahí lo dejo, y os aseguro que la emoción estará servida para todos aquellos que sigáis esta colección creada por el incansable Stan Sakai, un autor con una imaginación inagotable, como puede comprobarse por la calidad de lo que plasma en la hoja en blanco.