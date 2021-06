Un thriller a la japonesa

La ficha 'Museum. The serial killer is laughing in the rain Nº 1'. Guion y dibujos: Ryosuke Tomoe. Norma Editorial, 2019.

La temporada de lluvias en Japón es a principios del verano, y se llama Tsuyu, que se traduce como "lluvia de ciruelas" porque coincide con la época de ciruelas japonesas. Durante dicha temporada, tiene lugar Museum, un manga presentado en tres volúmenes, en el que el detective de la primera división de la Policía Metropolitana, Hishashi Sawamura, investiga los dos brutales asesinatos cometidos en las últimas 24 horas.

Junto a cada una de las víctimas, aparece un mensaje que empieza con las palabras "Condenado a…". Sawamura descubre otra conexión entre las víctimas: todas formaron parte del juicio del asesino de la resina, cuya víctima era una niña que habían sumergido en resina cristalina para conservarla como una muñeca. Esto es lo único que manejan como punto de partida.

Hishashi no está pasando por un buen momento en su vida personal y familiar, abandonado por su mujer e hijo debido a la carencia de atención tanto de cónyuge como padre, pasa las noches en vela sin poder borrar la imagen de la despedida..., pero eso no le hace perder ninguna de sus facultades de investigador. Sin embargo, este hecho atormenta a nuestro protagonista, que siente cómo todo su mundo se va desmoronando cuando más estabilidad necesita: una debilidad que el asesino no dudará en usar a su favor.

Tampoco se está enfrentando a un villano cualquiera, sino a un asesino en serie, vestido con un chubasquero y adornado con una máscara en forma de cabeza de rana, que se salta la ley a su antojo.Somos testigos de cómo va desarrollando sus actividades el asesino de la máscara de batracio, mientras que vamos sacando la información en pequeñas dosis a través de los descubrimientos del propio Hishashi; teniendo lugar también la típica situación de jefe acomodado que no hace sino entorpecer desde una mentalidad bastante cerrada.

Tomoe escribe sin escrúpulos de la angustia de un hombre obsesionado con su trabajo donde pierde a causa de ello a lo que más quiere, un proceso que no se puede comprender fácilmente desde otro punto de vista que no sea el de quien lo sufre en primera persona. La historia se convierte en una guerra personal que libra el protagonista contra el asesino en serie. Al tener éste a su esposa e hijo secuestrados por el criminal y a sus superiores apartándole del caso, es el momento de tomar la iniciativa e ir a por todas. Dando esquinazo a la brigada de la cual forma parte, Sawamura nos muestra sus dotes para llevar el control en todo momento, y haciendo un ejercicio de sangre fría total para, a partir de un detalle aparentemente sin relevancia, poder retomar la pista y paradero del psycokiller. No solamente se trata de un padre desatado por recuperar a su familia, también hay que añadir su rol de infatigable detective, por lo que el ansia del lector ser testigo de ese encuentro a muerte va creciendo por momentos, situación con la que juega perfectamente el autor.

Ryousuke Tomoe es un mangaka novel de cuya vida no se hizo público prácticamente nada. Entre los años 2013 y 2014, la revista Weekly Young Magazine de Kodansha publicó su única obra conocida hasta la fecha: Museum. The serial killer is laughing in the rain. Ryousuke Tomoe lleva a cabo en este manga unos grandes planos totalmente cinematográficos, consiguiendo un atractivo extra a la calidad del guion. Se trata de un producto bien elaborado, lleno de intriga, de violencia, y con ciertas dosis de critica social.

En 2016, se estrenó un largometraje live-action de Museum. El encargado de dirigir esta producción de Warner Bros Japan fue Keishi Otomo, quien hizo lo propio con la trilogía de películas de Rurouni Kenshin. El sargento Hisashi Sawamura es encarnado por Shun Oguri, quien ya ha trabajado para la industria dando voz a Alphonse Heiderich en la película de Full Metal Alchemist y al Capitán Harlock en la película homónima del 2013. En live-action ha dado vida a Lupin en Lupin III (2014), Ko Honda en Terra Formars (2016) y Gintoki Sakata en Gintama (2017). El joven agente Jun'ichi Nishino es representado por Shuhei Nomura (Tamiya en Litchi Hikari Club). Machiko Ono (Osono en Kiki's Delivery Service) da vida a la mujer de Hisashi.