Bio, ecológico, sostenible y orgánico, ¿en qué se diferencian?

Cuando se trata de productos de alimentación, los términos bio, ecológico, sostenible y orgánico se utilizan frecuentemente, pero no siempre con claridad sobre lo que realmente significan o lo que distingue a uno del otro. En el artículo de hoy vamos a ver las diferencias, ayudando a los consumidores a tomar decisiones más informadas y conscientes.

Ecológico: Se refiere a productos obtenidos mediante procesos de cultivo y producción que respetan los ciclos vitales naturales, sin el uso de fertilizantes, abonos químicos o artificiales, pesticidas, o manipulación genética. La producción ecológica es beneficiosa tanto para la salud como para el medio ambiente, al ser menos contaminante y consumir menos recursos naturales y energía. La Unión Europea ha establecido reglamentaciones y un logotipo específico para identificar estos productos.

Una de las principales ventajas para los consumidores es que los productos de la agricultura #ecológica suelen ser más respetuosos con la #salud. Al restringir el uso de pesticidas químicos, los alimentos producidos son libres de residuos nocivos.📹🔴https://t.co/BuVsTUGTjr pic.twitter.com/Xosh6JzHd3 — CAECV (@caecv) January 27, 2024

Biológico (Bio): Los productos biológicos se producen sin manipulación genética o técnicas de laboratorio para mejorar artificialmente sus características. Aunque un producto biológico puede no tener en cuenta el mismo nivel de cuidado medioambiental que uno ecológico, los bio no necesariamente provienen de procesos de producción que respeten el medio ambiente. Un producto ecológico siempre será bio, pero no todos los productos bio cumplen con los criterios ecológicos.

Orgánico: Los productos orgánicos se definen por la ausencia de tratamiento químico en su producción. Esto incluye el no uso de pesticidas, herbicidas, fungicidas, o fertilizantes artificiales en el caso de alimentos de origen vegetal. Aunque todo producto ecológico es orgánico, no todos los productos orgánicos son necesariamente ecológicos, ya que algunos pueden usar semillas transgénicas o no seguir prácticas que minimicen el impacto ambiental.

¿Has escuchado sobre los alimentos #orgánicos? En este lunes de #ConceptosQuekilos te presentamos información acerca de ellosSigue nuestras próximas publicaciones para conocer más acerca de este tema pic.twitter.com/EQGh8iNkuQ — Quekilos (@quekilos) January 29, 2024

Sostenible: El término sostenible abarca una visión más amplia, enfocándose tanto en el respeto por el medio ambiente como en el impacto económico y social de la producción. Los productos sostenibles son obtenidos de formas que son económicamente viables, socialmente responsables, y ambientalmente amigables. Sin embargo, un producto sostenible no siempre proviene de agricultura 100% ecológica, ya que prioriza también el bienestar económico y social de los productores.

Distinguir estos términos es importante para entender qué estamos comprando y cómo nuestras elecciones afectan a nuestra salud. Aunque a menudo se usan indistintamente, cada uno lleva su propio peso en términos de prácticas de producción, impacto ambiental, y beneficios para la salud.