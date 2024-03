Garbanzos con espinacas express: fáciles y riquísimos

Hoy en día, todos los expertos pueden coincidir en una cosa: la alimentación saludable es de las cosas más importantes que hay en nuestra vida para poder mantenernos sanos. Teniendo claro que el alimentación saludable debería ser una de nuestras prioridades en la vida, ahora lo que quieras encontrar recetas ricas pero que también sean sanas. Hoy vamos a presentarte un plato que no solo es rápido y sencillo, sino que también tiene un montón de beneficios nutricionales: garbanzos con espinacas express. Este plato es perfecto, dado que es una comida rápida, pero aún así completa y llena de proteínas, fibras y vitaminas. Veamos cómo preparar este delicioso y tradicional plato.

Lo primero que debemos hacer, será colocar los ingredientes necesarios para la elaboración sobre nuestra encimera. De esta manera, los tendremos más a mano a la hora de ir cocinando.

Elaboración

El proceso de elaboración es muy sencillo, no tiene la más mínima complicación. Para esos días ajetreados en los que no tienes tiempo de comer nada pero tampoco quieres comerte cualquier cosa que no te aporte ningún valor nutricional, esta es la receta ideal para ti. Vamos a ver paso cómo cómo preparar este plato:

Picamos la cebolla bien finita y los dientes de ajo.

En una sartén o cazuela con un poco de aceite, sofreímos la cebolla y el ajo picados. Lo ideal es mantenerlos al fuego unos cinco minutos, hasta que estén doraditos.

El siguiente paso será añadir los dos tomates rallados, las hojas de laurel y la cucharadita de pimentón. Continuamos sofriendo la mezcla durante otros cinco minutos.

Es el momento de echarle los garbanzos (que previamente hemos enjuagado) a nuestra cazuela. Asegúrate de escurrirlos bien para eliminar el exceso de líquido.

Cubrimos los ingredientes con agua y, una vez que la mezcla comience a hervir, añadimos las espinacas limpias y troceadas. El truco está en cocinar todo a fuego bajo durante aproximadamente diez minutos, y así los sabores se fusionan.

Para darle el toque final a nuestro plato, lo servimos acompañado de huevos cocidos, que no solo les dan sabor al plato, sino que son una magnífica fuente de proteína.

Así que la próxima vez que estés comiéndote la cabeza para saber qué comer, recuerda que esta receta express no solo es fácil y rápida, sino que también está riquísima.