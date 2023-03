Pestiños andaluces, caseros y con miel

Ya estamos al día con las recetas más típicas de la Cuaresma y Semana Santa, puesto que se va acercando la fecha de esta festividad. Hay muchas recetas que son típicas de estas señaladas fiestas en España y una de ellas es la de los pestiños andaluces con miel. Los pestiños son típicos de Andalucía y además de ser dulces típicos de la Semana Santa, también podemos encontrarlos en las mesas el Día de Todos los Santos y en Navidad.

Para empezar a preparar esta deliciosa receta reuniremos todos los ingredientes encima de la mesa de nuestra cocina para tenerlos todos a manos mientras vamos elaborando el postre. Los ingredientes que utilizaremos para cuatro invitados son:

300 g de harina

50 ml de vino blanco

50 ml de Anís

100 ml de AOVE

1 cáscara de limón

1 rama de canela

1 cucharadita de sal

Aceite de girasol

100 g de miel

2 cucharadas de agua

Elaboración de los pestiños con miel:

Lo primero que tendremos que hacer será aromatizar nuestro aceite de oliva. Lo que deberemos hacer será calentar nuestro aceite de oliva en una sartén con la cáscara de limón y la rama de canela. Freiremos hasta que la rama de canela y la cáscara de limón se pongan oscuras y retiraremos para dejar enfriar el aceite.

Una vez tengamos aromatizado el aceite con el que vamos a trabajar, lo siguiente será preparar la masa de nuestros pestiños. Lo primero que vamos hacer será coger un bol y poner la harina junto al aceite aromatizado. Acto seguido le añadiremos el vino blanco, el anís y la cucharadita de sal y removeremos todo hasta que nos quede una mezcla homogénea (al final tendremos que ir amasando con un rodillo o con las manos).

Cuando tengamos nuestra masa preparada, lo siguiente será darle forma a nuestros pestiños, porque efectivamente, los pequeños tienen una forma un tanto específica.

Con el rodillo estiraremos la masa teniendo en cuenta que no puede ser muy fina para que no se rompa cuando la vayamos a manipular. A continuación cogeremos moldes rectangulares o cuadrados con los que le daremos forma cuadrada a la masa, separando las pequeñas porciones cuadradas. Cuando tengamos nuestros cuadraditos hechos, para hacer la forma del pestiño cogeremos un extremo del cuadrado y lo llevaremos al centro, haciendo lo mismo con el extremo opuesto al que hemos cogido. Deberemos sellar las esquinas con el centro para que no se abran a la hora de freírlos.

Por último, pero no menos importante, freiremos. Pondremos nuestro aceite de girasol para freír en una sartén y cuando esté bien caliente el aceite iremos añadiendo nuestros pestiños con mucho cuidado para que no se rompan o se quemen. Una vez veamos que están ya listos los sacaremos colocándolos sobre papel de cocina para retirar el exceso de aceite.

Ya estarían terminados nuestros pestiños, pero ahora hay que añadirle el toque dulce de la miel. Cogeremos una sartén y pondremos miel junto a las dos cucharadas de agua a calentar. Lo único que deberemos hacer es ir pasando los pestiños por esta mezcla y sacarlos dejándolos escurrir en una rejilla.