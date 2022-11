Tarta de tres chocolates, fácil y rápida

Se acerca la Navidad y son muchas las comidas, cenas, o reuniones de amigos y familiares a las que asistiremos.

Y, como en toda comida, no hay mejor forma de acabar que con un buen postre. ¿Y qué mejor que uno sencillo, rápido y, además, de chocolate para sorprender a todos los invitados? Para ello, traemos esta receta fácil, de nueve ingredientes y para ocho personas, que podrás tener lista en tan solo una hora.

Los ingredientes a necesitar serán 150 gramos de chocolate blanco, 150 gramos de chocolate negro y 150 gramos de chocolate con leche. Del mismo modo, necesitarás 150 gramos de azúcar, tres sobres de cuajada (de 125 gramos cada sobre), un litro de nata, medio litro de leche, 90 gramos de mantequilla y 150 gramos de galletas de tú preferencia.

La realización es muy sencilla. El primer paso será mezclar la nata con la leche y repartirlo en tres partes, de medio litro cada una, reservando el sobrante. Una vez hecho esto, pasaremos a la base de la tarta, que se hará triturando las galletas, añadiendo la mantequilla y mezclándolo, creando una masa que volcaremos en el molde, la cual procederemos a aplanar con las manos hasta cubrir todo el fondo; una vez hecho, guardaremos la base en la nevera mientras continuamos con los siguientes pasos.

Procederemos a poner el chocolate negro en una olla, a fuego lento, junto con uno de los medios litros de la mezcla de nata y leche, 50 gramos de azúcar, y uno de los sobres de cuajada, y removeremos hasta que el chocolate se haya fundido y se haya creado una mezcla homogénea. Una vez listo, lo volcamos sobre la base de galletas y lo dejamos enfriar en la nevera mientras hacemos las siguientes capas, repitiendo el mecanismo con los otros dos chocolates restantes. No dejes que las capas se pongan duras antes de volcar la siguiente porque, de ser así, estas no se pegarán entre ellas. A la hora de volcar la mezcla, pon una cuchara para amortiguar la caída del chocolate y que no se rompa la capa anterior.

Una vez lista, deja enfriar la tarta en la nevera (es recomendable que enfríe de un día para otro) y, a tú gusto, adorna con virutas de chocolate, chocolate fundido, o con el topping que más te guste. Además, este postre lo puedes congelar y tomarla como una tarta helada si prefieres hacerla en los meses más calurosos del año.

¡Es muy sencilla! Y de seguro, dejarás fascinados a los invitados cuando la prueben.