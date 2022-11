Así puedes hacer galletas de Navidad en tu freidora de aire

Navidad, esa época del año en la que nos rodeamos de familia y seres queridos para celebrar y disfrutar de la compañía, y por qué no, de la comida. Una de las recetas más características de la Navidad son las galletas con formas navideñas (de muñeco, de árbol de Navidad, etc) y hoy te traemos esta receta de la manera más simple en preparación: necesitarás solamente tres ingredientes para preparar estas deliciosas galletas y dejar sorprendidos a tus familiares y amigos en menos de lo que canta un gallo, además, utilizando la famosa freidora de a¡re (que no defrauda a nadie) por si no tienes horno en tu casa.

Lo primero de todo, los ingredientes que utilizaremos:

250 gramos de mantequilla

1 lata pequeña de leche condensada

1 cucharada pequeña de esencia de vainilla

375 gramos de harina

El primer paso será coger un bol de tamaño mediano y mezclar muy bien la mantequilla y la lata de leche condensada. Te recomendamos usar unas varillas eléctricas para que la potencia a la hora de mezclar sea mayor y así evitar que te queden grumos.

Una vez veamos que está todo integrado y se ha formado una crema, le añadiremos la cucharadita de esencia de vainilla (que puede ser más si queremos ya que esto es al gusto) y continuamos mezclando.

Una vez integrado todo, cogeremos un colador y volcaremos la harina en él para irla añadiendo poco a poco a la mezcla, pero tamizada para evitar que queden grumos. Aproximadamente utilizaremos 375 gramos, que equivalen a 3 tazas de harina. Recomendamos ir integrando la harina poco a poco: echar una taza, mezclar bien y echar la siguiente, volver a mezclar y echar la última.

El siguiente paso es pasar la mezcla a una mesa para amasar con las manos. Para eso, pondremos un poco de harina encima de la mesa para evitar que se pegue a ella y amasaremos poco a poco a mano.

Pondremos nuestra mezcla ya terminada de amasar en una bolsita de plástico y la mandaremos media hora a la nevera reposando.

Cuando ya haya pasado el tiempo, sacamos la masa de la nevera y, con un poco de harina en la mesa y otro poquito encima de la masa, estiramos bien con un rodillo.

Lo siguiente es la parte divertida: cogemos moldes con formas navideñas (árbol de Navidad o muñequito de jengibre) y las aplastamos contra nuestra masa para sacar un trozo con la forma del molde.

Cuando tengamos la forma de nuestras galletitas hechas, las colocaremos sobre la bandeja de la freidora de aire y pondremos nuestras galletas haciéndose a 160ºC durante 10 o 15 minutos.

Por último, decoraremos como más nos guste: bolitas dulces decorativas, colorantes alimenticios en gel o azúcar glas, lo que más nos guste y ¡a disfrutar estas deliciosas y facilísimas galletas navideñas!