Lebrija te trae coliflores

Rebozadas al estilo japonés, tempura le dicen ellos, en ensalada con carrillada de cerdo, en croquetas, en albóndigas, con bacalao y gambas en milhojas, en empanadillas o formando parte de una bendita crema de verduras…

Dieceseis bares ofrecerán en Lebrija desde el viernes 15 y hasta el domingo 24 de febrero sus propuestas imaginativas para cocinar la coliflor un producto que se está desarrollando en las huertas que rodean la población pero que se consume poco no sólo en la zona, sino en general en Andalucía. La idea de esta muestra es, por tanto, difundir su uso tanto en los bares y restaurantes como en las casas.

Atractivo gastronómico de Lebrija

Los platos que hacen los bares se presentaron el pasado martes en un acto que tuvo lugar en el salón de celebraciones Las Adelfas de Lebrija donde tuvo lugar la presentación de la decimoprimera edición de la ruta de la tapa de la localidad un acontecimiento que gusta tanto al Ayuntamiento como los hosteleros porque consideran que ha contribuido a desarrollar el cuidado por la gastronomía de los bares de la localidad como ha servido también para atraer a visitantes. “Antes cuando queriamos invitar a alguien a comer nos ibamos a otra localidad y ahora los de las otras localidades vienen aquí porque lo que ofrecen nuestros restaurantes es muy atrayente” dijo el alcalde de la localidad, Benito Barroso.

Homenaje al Bar Aceituno

El acto también sirvió para homenajear al bar Aceituno de Lebrija, toda una institución en la ciudad (más información del homenaje aquí).

En la ruta cada bar ofrece tres tapas diferentes, una imaginativa otra tradicional y la tercera elaborada con coliflores (aquí puede ver la lista de bares participantes y las tapas que ofrecen). El ofrecimiento de hacer esta propuesta culinaria ha venido de la empresa Aguiro, una sociedad cooperativa andaluza regentada por la familia Aguilera Romero de Lebrija.

540 hectáreas de cultivo

José Aguilera, uno de los hermanos que regentan la firma, señala que en la actualidad dedican al cultivo de las coliflor 540 hectáreas de terreno. La cosecha se recoge desde noviembre y hasta mediados de mayo. Durante este periodo cada semana salen desde sus instalaciones unos 50 camiones cargados de coliflores que van a diferentes paises de Europa, donde tienen una gran demanda y se consumen durante todo el año.

Fue hace unos 15 años cuando empezaron a producir este producto. Antes se dedicaban al algodón y la remolacha, aunque ahora suman a estos cultivos tradicionales otro como el maiz dulce, la zanahoria, la calabaza o el tomate.

Entonces una empresa holandesa se dirigió a ellos demandándoles este producto ya que en estos meses en los que se produce en el Sur de España no lo hay en los paises de centro europa donde lo demandan. Desde entonces el mercado no ha parado de subir. De hecho ellos solos producen más de medio millón de coliflores por temporada. Cultivan 540 hectáreas y no son los únicos ya que otra firma, que también se dedica a la exportación cultiva otras 300.

José Aguilera señala que el objetivo ahora de la firma es difundir también este producto en el sur de España “de donde somos y nos gustaría que aumentara el consumo para que también se quede aquí parte de la producción”. De ahí esta iniciativa.

