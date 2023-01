Flan de queso: una receta fácil, rápida y exquisita

Si eres fan del queso y de sus variantes, debes saber de la existencia del flan de queso, un postre delicioso y tradicional al cual es fácil sucumbir. No solamente es un postre de lo más rico, sino que su elaboración no tiene complicación alguna, e incluso si no te gusta meterte en la cocina (tanto como disfrutar sus resultados) también puedes hacerlo. En definitiva, este postre está entre los favoritos de todos los amantes del queso.

El flan de queso es la mayor obra de arte que ha creado el ser humano en la historia de la humanidad — Ibai (@IbaiLlanos) May 5, 2018

Los ingredientes que necesitamos para hacer esta receta son:

500 ml de leche entera

4 huevos talla L

200 g de queso crema

120 g de azúcar

1 vainilla vaina

125 g de azúcar para el caramelo

20 g de agua (para el caramelo)

Elaboración paso a paso de la receta de flan de queso:

Preparación del caramelo:

Lo primero que haremos será preparar el caramelo. Cogeremos un cazo y pondremos a calentar a fuego medio el azúcar con el agua, removiendo hasta formar un caramelo de color dorado. Después, cogeremos un molde de tartas apto para horno y bañamos el fondo del molde y los laterales con el caramelo que hemos preparado. Reservamos.

Preparación del flan de queso:

Debemos calentar la leche, el azúcar y la vaina de vainilla abierta por la mitad. Cuando la mezcla esté hirviendo, la retiraremos con cuidado del fuego y la dejaremos unos minutos hasta que esté templada.

Lo siguiente será precalentar el horno a 180º.

Cogeremos un bol de tamaño grande y ahí echaremos los huevos y el queso crema y batiremos bien. Si es posible, utiliza una varilla eléctrica o batidora para conseguir que se integren bien los ingredientes. Le añadiremos la leche templada colada y pondremos toda la mezcla en la flanera.

Una vez el horno esté caliente, colocaremos una fuente de horno con agua caliente. Después, colocaremos el molde (flanera) encima para que se haga al baño maría, y horneamos durante una hora a 180º.

El último paso será sacar la flanera del horno (con mucho cuidado de no quemarnos) y, tras dejar que se temple, meter en la nevera toda la noche para que el flan coja cuerpo.

Después de seguir todos estos sencillos pasos, tendrás por la mañana en tu nevera un delicioso flan de queso para disfrutar con tu familia, amigos o, porqué no, para ti solito.