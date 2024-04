Prepara los huevos escalfados perfectos con estos sencillos trucos de TikTok

¿Qué es un huevo escalfado? Para muchos, esta técnica culinaria puede sonar desconocida, pero en realidad es una forma diferente de cocinar huevos sin la necesidad de usar aceite o mantequilla. Se cree que esta técnica se reserva especialmente para platos gourmet. Sin embargo, no tiene por qué ser así.

La técnica de escalfar huevos es una forma de cocinarlos en agua caliente sin su cáscara, manteniendo la yema líquida y la clara blanca y tierna. La historia detrás de esta técnica es un tanto difusa, ya que se ha practicado durante siglos en diferentes culturas culinarias de todo el mundo. Pudo tener su origen en la antigua Roma, ya que en su gastronomía existía una técnica similar llamada "ovo spondere", que implicaba escalfar huevos en caldos o sopas.

Esta forma de cocinar y presentar huevos no es tan famosa en España como lo es en otras partes del mundo. Esto no significa que los huevos escalfados no tengan su lugar en nuestra gastronomía. Son la elección perfecta para añadir un toque sofisticado a ciertas comidas, como un brunch.

Gracias a la globalización, y a TikTok, podemos descubrir formas de incorporar esta técnica en nuestras comidas y descansar un poco del huevo frito. Con la ayuda de El Delantal de Paula en TikTok, ahora puedes dominar esta técnica en la comodidad de tu propia cocina. ¿Qué hace que los huevos escalfados sean tan especiales? ¿Por qué es importante seguir ciertos consejos para obtener resultados perfectos?

Siguiendo los consejos de Paula, lo primero a tener en cuenta, es usar huevos a temperatura ambiente, no recien sacados del frigorífico. ¿Por qué es crucial que esté a temperatura ambiente? Si el huevo está frío, al añadirlo al agua caliente, la temperatura de esta disminuirá, lo que ralentizará el proceso de cocción. Aumentando las posibilidades de que la clara se esparza antes de cocinarse adecuadamente alrededor de la yema

Este siguiente paso es fundamental para obtener la consistencia óptima, cascar el huevo encima de un colador de malla fina. De esta forma, separamos la parte más líquida del huevo de la más firme. Cuanto más fresco sea el huevo, menos parte líquida tendrá. Al quedarnos con la parte firme, obtendremos la redondez deseada del huevo escalfado.

A continuación, pon una olla con suficiente agua y calienta hasta que el agua casi empiece a hervir. Crea un remolino con la ayuda de unas varillas y observa que se mantiene. Procede a añadir el huevo en el centro del remolino. Buscamos una cocción lo suficientemente rápida para que la clara no se separe de la yema, pero no demasiado fuerte para no romper la clara. En unos tres minutos tu huevo estará listo.

Para el huevo escalfado perfecto, en su vídeo señala no añadir ni sal ni vinagre al agua. A veces, este proceso puede hacer que la clara no tenga tiempo suficiente para envolver adecuadamente la yema, especialmente cuando los huevos no son muy frescos. Además, el vinagre y la sal pueden alterar la textura final de la clara.

Después de estos útiles y completos trucos ¿te animas a incorporar esta técnica en tus desayunos, comidas o cenas?