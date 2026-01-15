Así es la receta de Miri Pérez-Cabrero para preparar un postre delicioso en un momento: "Sin horno y sin azúcar. Te va a chiflar"

En tiempos de prisas y antojos dulces, las recetas rápidas y conscientes se han convertido en un tesoro de las redes sociales. La última en sumarse a esta corriente ha sido Miri Pérez-Cabrero, actriz y cocinera, que ha compartido con sus más de 456 mil seguidores en Instagram (@miriperezc) una propuesta tan sencilla como tentadora: un postre (o merienda) que se preparar en cuestión de minutos, sin necesidad de utilizar el horno y sin azúcares añadidos.

Esta receta, pensada para el día a día, demuestra que es posible disfrutar de algo dulce sin renunciar a una alimentación equilibrada. Además, es perfecta para esas tardes de invierno en las que apetece algo rinco sin demasiadas complicaciones. Conocida por su participación en realities como MasterChref y Supervivientes, así como también por su interpretación de Ana en La Moderna (2024), es autoria de Las recetas de Miri (editorial Planeta, 2019).

Una receta fácil para preparar en un momento: ingredientes

"Ponte a hacer esta receta saludable, que prepararás en un momento", comienza a decir la chef en el vídeo. Se trata de un Choco Mousse de Chía, una opción sencilla que, en sus palabras, servirá para "saciar tus antojitos dulces". A continuación, se muestran los ingredientes necesarios para su elaboración:

2 cdas de harina de almendra

1 cda de crema de cacahuete

1 yogur griego

1 cda de cacao

1 cda de semillas de chía

1 chorrito de leche

2 onzas de chocolate negro derretido

¿Cómo se prepara el Choco Mousse de Chía? Paso a paso

En primer lugar, "empezamos con la base", explica la cocinera. Para ello, "solo necesitamos mezclar un poquito de harina de almendra con crema de cacahuete. Lo trituramos bien y, una vez hecho esto, lo reservamos". Entonces, "en un bol mezclamos un poquito de yogur con una cucharada de cacao en polvo puro, un poco de leche y semillas de chía".

"Y ahora sí, solo queda montar el postre", prosigue Miri Pérez-Cabrero. "Montamos primero la base que hemos triturado previamente (de harina de almendra con un poco de crema de cacahuete)". Luego, solo hay que aplastarlo bien en el fondo del recipiente y colocar el yogur con chía y cacao encima. "Para terminar, le ponemos un poquito de chocolate negro derretido en la parte de arriba y lo llevamos a la nevera un ratito hasta que se endurezca", concluye la cocinera. "Y voilà, te queda esta maravilla de merienda o postre que te va a chiflar".

Así, con pocos ingredientes y sin complicaciones, la propuesta de Miri Pérez-Cabrero se presenta como una opción práctica y apetecible, sin la necesidad de invertir demasiado tiempo. Además, es una receta fácil de adaptar a los gustos personales de cada uno, por lo que da pie a la improvisación en casa; y confirma que la cocina sencilla, cuando está bien pensada, también puede ser creativa y muy disfrutable.