Estos son los utensilios de la cocina fundamentales para Karlos Arguiñano

Cada vez que Karlos Arguiñano da un consejo sobre cómo se debe cocinar cierto alimento para que el plato final quede perfecto todos los que estamos interesados en la cocina debemos escuchar atentamente y hacer caso al chef, pues su experiencia entre los fogones avalan a uno de los cocineros más mediáticos de nuestro país.

Aunque claro, sus conocimientos no se limitan solo a los propios alimentos y a la manera en la que estos pueden cocinarse. El chef domina perfectamente otros aspectos como, por ejemplo, los utensilios que utilizaremos para llevar a cabo esas técnicas, por lo que también habría que prestarle atención si menciona cuáles son los imprescindibles. Los que deben ser de muy buena calidad.

Algo que el mediático cocinero manifestó en una de sus visitas a El Hormiguero, como recogen desde el diario 20 Minutos. En el programa le preguntaron sobre "las cosas que hay que tener en casa para cocinar".

En concreto, que "¿qué es lo más importante?" Arguiñano respondió que "hay que tener un buen fuego, aunque sea solo uno, que sea bueno" y añadió que "cuando quieres freír algo, un escalope, un pescado frito, unos higadillos o unos champiñones salteados, hace falta fuego, y un buen fuego es importante".

Aunque mencionó también a "una buena sartén y una olla exprés", así como a un juego de cuchillos: "Uno cebollero, una puntilla y uno de sierra para cortar el pan". Además, el cocinero señaló igualmente la importancia del fregadero. Contó que "si vais a hacer obra, el fregadero que tenga buena profundidad y un buen chorro, que haya calidad, y que no se llene con cuatro cacharros".

Los seis alimentos que, según el cocinero, no pueden faltar en nuestra cocina

Además de los utensilios más importantes, Arguiñano también ha comentado los ingredientes fundamentales que deben estar en todas las cocinas, como señalan desde El Confidencial. Estos serían las legumbres, el arroz, la harina, el aceite, las patatas y los huevos.

Sobre este último, el mediático chef apuntaba en el programa 'Cocina Abierta' que es una "maravilla". "No creo que haya día de mi vida que no haya comido huevo. Y hace 30 o 40 años decían: ¿quieres huevos? No, huevos no, que comí la semana pasa. Digo joder la semana pasada, Arguiñano todos los días", contaba refiriéndose al alimento, que proporciona minerales y vitaminas, además de proteínas de buena calidad.

Como indica el diario mencionado, uno de los cocineros más famosos de nuestro país también señala a las verduras como alimentos que deben formar parte de nuestra dieta. La batata, la endivia, el nabo o el brócoli son algunas que se encuentran de temporada, por lo que presentarán un mejor olor y sabor.