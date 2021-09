Aldi retira estos productos por no cumplir los estándares de calidad

Aldi es una de las cadenas de supermercados que más popularidad está adquiriendo en los últimos años. De origen alemán, la filosofía de la empresa es clave para el crecimiento obtenido: no rebajar la calidad por ofrecer algo barato. De hecho, Aldi siempre ha contado con productos de alta calidad de la misma categoría que productos con un precio más alto de otras cadenas.

Con un catálogo reducido, en comparación con otras empresas del sector, pero con una calidad muy alta y precios muy bajos, Aldi se ha encontrado con un inconveniente en su historial en nuestro país. La empresa teutona ha lanzado en su página web un comunicado advirtiendo de la retirada de dos de sus productos, debido a que ambos no cumplen los estándares de calidad exigidos por la marca. Se tratan de los productos correspondientes a sandalias de trekking para hombre y sandalias de trekking para mujer.

Estándar de calidad muy bajo en sandalias de trekking

En el caso de ambos productos, tanto en su versión para mujer como para hombre, la empresa alemana ha decido la retirada inmediata: "Informamos a nuestros clientes de que retiramos de la venta este producto ya que no cumple con los estándares de calidad definidos".

Además, Aldi ha habilitado un número de teléfono, 900 902 466, y un correo electrónico contigo@aldi.es, parte de su iniciativa Aldi Contigo, para que los consumidores afectados por la compra de alguno de estos productos puedan resolver sus dudas o recibir ayuda. La compañía ha solicitado la devolución del artículo a cambio del reembolso del producto.

La empresa no ha querido dar más detalles de cuáles son las características no cumplidas por ambos productos, respecto a los estándares de calidad establecidos por la compañía. No obstante, no so los primeros artículos que la marca se ve obligada a retirar de su catálogo. Ya en 2019, la cadena de supermercados retiraba todas las unidades de bases para canapés conocidas comercialmente como Mini Blinis, dado que en su lote número 10111 DCL fue hallada la bacteria de la listeriosis.

Este mismo año 2021 también han sido retirados otros productos por no cumplir las normativas de la compañía. Uno de ellos causó especial revuelo por tratarse de unas zapatillas para bebés. Este producto se encontraba a la venta por tan solo 4,99 euros y se ofrecía como una de las novedades del mes de marzo. Disponible en dos tallas, una para bebés de 6 a 12 meses y otra de 12 a 18 meses, existían diversos diseños. El problema se encontraba en el alto nivel de cromo, VI, en su suela exterior y en su parche de cuero. Esta cantidad podía provocar alergias y dermatitis en el caso de que entrará en contacto con la piel.