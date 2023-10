¿Puedes deshacerte de las chinches de la cama sin recurrir a un exterminador?

Las chinches son un problema que puede afectar a la salud física y mental, tanto por sus picaduras como por el estrés que generan a las personas que las sufren. Además, su presencia en ciertas partes de la casa, como las camas hacen que a los problemas que provocan se sume la imposibilidad de descansar que agravan los anteriores.

Afortunadamente, si se tiene un problema de chinches en la cama hay algunas opciones al alcance de la mano de los consumidores, ya sea a través de remedios caseros o que se puedan encontrar en grandes plataformas.

Formas de deshacerse de las chinches

Una vez se confirme la presencia de chinches en la cama, algo que puede ser complicado a simple vista ya que son pequeñas, es el momento de pasar a la acción.

Las chinches pueden morir con temperaturas extremas para ellas, por lo que usarlas es una buena forma de acabar con ellas sin recurrir de primeras a productos químicos, aunque estén especialmente formulados contra ellas. Una de las opciones más sencillas y que pueden permitir actuar en grandes superficies es usar calor, por ejemplo lavando toda la ropa de cama a temperaturas superiores a 50º C. En este caso se podrá usar una limpieza con vapor en otras superficies que no pueden meterse en la lavadora, como es el colchón, pero también los muebles de la habitación (especialmente si tienen grietas de algún tipo en las que se puedan acumular las chinches). Para que funcione, es importante que el vapor penetre bien en todos los posibles escondites y en todo el colchón. Este método también puede servir para limpiar otros muebles con tejidos, como los sofás. Sin embargo, hay que tener cuidado con no quemarse en el proceso.

En vez de usar vapor para limpiar el colchón y el mobiliario, también se puede aspirar las zonas potencialmente afectadas y en cualquier escondite en el que puedan estar. deshaciéndose luego del contenido de la bolsa del aspirador de forma correcta, para ello desde la EPA (Agencia de Protección Medioambiental de Estados Unidos) recomiendan cambiar la bolsa de la aspiradora cada vez que se use, guardarla en una bolsa de plástico cerrada herméticamente y tirarla a un contenedor de basura. Después de esto se puede rociar un producto específico contra estos insectos.

Es importante actuar cuanto antes, ya que será más sencillo deshacerse de estos insectos antes de que aumente su número. Sin embargo, es también posible que algunos muebles ya no puedan salvarse. En ese caso, la recomendación es llevarlos a un punto limpio y no dejarlos en la calle, donde otra persona podría llevárselo y sufrir una plaga.

Y si no se consigue acabar con las chinches o decide no arriesgarse por cuenta propia, será el momento de acudir a una empresa especializada en plagas que pueda acabar con estos insectos de forma segura.