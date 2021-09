Estos tres auriculares bluetooth tienen cancelación de ruido y cuestan menos de 26 euros

Si te has acostumbrado a la comodidad de los auriculares inalámbricos o aún no pero no ves el momento de dejar los cables atrás, hemos seleccionado tres concretos que puedes conseguir en Amazon y que serán perfectos para tu día a día. Ya te ayudamos a decidir entre los mejores portátiles calidad-precio, especialmente para estudiantes, ahora le toca el turno a los auriculares bluetooth.

Para ir en el metro, hacer deporte, incluso para usarlos en la oficina, puedes escuchar música, mantener conversaciones en alta calidad e incluso ayudar a concentrarte gracias a la función de cancelación del ruido.

Todos cuentan con buena calidad de sonido y control por voz, son fáciles de usar, de conectar a tus dispositivos y son tan prácticos que se convertirán en un auténtico imprescindible. El tercero de ellos se encuentra actualmente en oferta flash y pueden conseguirlo por poco más de 25 euros.

Auriculares bluetooth más recomendados

Empezamos contándote un poco sobre un verdadero best seller en Amazon, estos auriculares bluetooth cuentan con casi 5 estrellas sobre 5, y lo mejor es el número de reseñas que tiene: más de 18.500 valoraciones de compra.

Tienen una conexión estable, con bluetooth 5.1, son completamente inalámbricos y compatibles con casi todos los dispositivos bluetooth del mercado.

Si nos centramos en el sonido, hemos de decir que tienen reducción de ruido CVC 8.0 que se usa para mejorar la función de las llamadas, es decir mejorando la calidad y haciéndolas más claras, incorporando también micrófono en el auricular.

También hay que hacer referencia a la calidad de música estéreo. Tienen un diseño ergonómico con doble gancho que hacen que queden bastante fijos y no se muevan a la hora de hacer deporte.

En cuanto a la batería: la base de carga magnética de 350 mAh le permitirá usar los auriculares durante hasta 24 horas de reproducción después de cargar los auriculares 4-6 veces. Hasta 4 horas de conversación continua o escucha de música con una sola carga.

Son impermeables, con tecnología a prueba de agua que protege eficientemente los auriculares deportivos contra daños causados por el sudor.

SoundPeats TrueAir2

Otro auriculares Bluetooth a muy buen precio y con buenas valoraciones, quizá no alcancen las más de 18.000 del anterior pero sí que cuenta con una nota de 4,3 sobre 5 y más de 1.000 reseñas de compra.

Incluyen chip Qualcomm QCC3040 integrado y tecnología Bluetooth 5.2 que los dotan de una conexión impecable (75% más estable que la última generación), además de las mejoras en el sonido.

Con micrófono dual y cancelación de ruido CVC: aritmética de cancelación de ruido de mayor orden y CVC 8.0 garantiza llamadas claras sin ninguna interrupción junto con micrófono dual en cada auricular, uno para capturar tu voz de la mejor manera y el otro para reducir el ruido ambiental alrededor, haciendo que el TrueAir2 sea perfecto para llamadas de conferencia, cursos en línea y chat de video/voz.

Cuentan con la avanzada tecnología TrueWireless Mirroring que equilibra el consumo entre dos auriculares y mejora al máximo la estabilidad de la conexión incluso en condiciones de poca frecuencia de radio, para proporcionar una transmisión de audio sin problemas y fiable con bajo consumo. Con 25 horas de reproducción.

Ticpods de Mobvoi

Estos auriculares bluetooth 5.0 cuentan con cancelación activa de ruido, eliminando hasta 35db de ruido y mejorando de esta forma el sonido envolvente, una función que puedes cambiar para que el sonido del exterior te llegue aunque lleves los auriculares.

Son ergonómicos, diseñados para ajustarse a la oreja y lo mejor es su resistencia al agua y al sudor, por lo que puedes usarlos para hacer deporte sin riesgo de que se dañen. Tienen buena autonomía de batería: 4.5 horas de reproducción con ANC encendido en todo momento, 5 horas de reproducción con ANC apagado en todo momento, 21 horas con estuche de carga, 2.5 veces de recarga completa con estuche de carga.

Con asistente voval, aptos para Siri y Asistente de Google.

