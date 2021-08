Análisis: Auriculares Oppo Enco Free2, prestaciones de gama alta a precio de gama media

Como el de otras marcas asiáticas antes que ella, el desembarco de Oppo en España está siendo progresivo. Poco a poco, en los últimos años y, en especial, en los últimos meses, la firma china va aumentando su catálogo de productos disponibles en España, con los smartphones como eje de un ecosistema conectado que prevé ampliar de forma notable a partir del año próximo.

En esa estrategia de crecimiento paulatino pero sostenido, el portfolio de móviles de Oppo acaba de añadir el A16 y pronto presentará la serie Reno6, mientras que en el apartado de wearables cuenta con pulseras y relojes inteligentes, por ejemplo. A todo ello se añade otro segmento que la compañía quiere que sea más que un mero accesorio de sus teléfonos: los auriculares Bluetooth.

Este verano la compañía ha actualizado su serie Enco no con un modelo, sino con tres propuestas (Oppo Enco Buds, Enco Air y Enco Free2) que buscan satisfacer a distintos tipos de usuario y aptas para todos los bolsillos (los más económicos cuestan 49 euros).

Oppo Enco Free2

De estos tres modelos hemos probado los más avanzados, Oppo Enco Free2, que ofrecen cancelación activa de ruido personalizable, modo transparencia, ecualizador y configuración de sonido también personalizables y la posibilidad de asignar diversas funciones a los controles táctiles, más allá de los clásicos volumen, reproducción/pausa o salto de pista cuando escuchamos música.

Características que podríamos calificar de gama alta (en el mercado de los auriculares TWS) pero que con Oppo podemos obtener a un precio más que interesante: 99 euros.

Diseño

Los Enco Free2 apuestan por un diseño elegante y discreto, son pequeños y ligeros (4,4 gramos) y el lateral tiene un material semitransparente en la parte táctil y una banda metálica en el extremo inferior, para conectar con la funda.

Traen instaladas almohadillas de talla media (en la caja hay otros tamaños, L y S, para escoger la que mejor vaya para cada usuario) que en nuestro caso encajan perfectamente: ni se mueven, ni resultan pesados o incómodos. Apenas se nota que se llevan puestos.

Para confirmar que hemos seleccionado el tamaño correcto de almohadilla, con la aplicación HeyMelody de Oppo (iOS y Android) podemos verificarlo con una prueba de audición.

El estuche es ovalado, en acabado brillante, con un LED frontal que indica el nivel de carga. En la parte inferior está el puerto USB-C para enchufarlo (no permite carga inalámbrica) y en un lateral, un botón de sincronización Bluetooth que sirve para emparejarlos con nuevos dispositivos.

Los auriculares (la funda de carga no) tienen certificación IP54 de protección contra agua y polvo.

Sonido de alta calidad

Oppo ha colaborado con la firma danesa de alta fidelidad Dynaudio para conseguir con estos auriculares un sonido equilibrado, claro, rico y con matices para ser lo más fiel posible a las obras musicales originales.

Con la aplicación HeyMelody se puede ajustar el ecualizador (por desgracia no al detalle) con las cuatro configuraciones que ofrece (clásico, graves dinámicos, eliminar voces y puro), que a nuestro juicio son más que suficientes para disfrutar de casi cualquier contenido.

Si conseguimos un buen ajuste de las almohadillas evitaremos la pérdida de bajos que puede producirse con este tipo de auriculares, especialmente con la cancelación activa de ruido.

Además, podemos hacer un test de audición para comprobar la sensibilidad de cada oído a distintas frecuencias para que el audio que nos ofrecen se adapte aún mejor a nosotros. Con la edad vamos perdiendo sensibilidad y de forma diferente en cada oído, así que se agradece esta herramienta.

Conectividad

Otro de sus puntos fuertes es la facilidad de conexión. Basta abrir el estuche para que se muestren disponibles para conectarlos a otros dispositivos (para vincularlos por primera vez hay que pulsar en el botón de la funda). Emplean Bluetooth 5.2, son compatibles con iOS y Android y se pueden usar a la vez o por separado (funciona sin problemas si preferimos llevar uno solo para, por ejemplo, hablar por teléfono).

Cuentan con una función para reducir la latencia en juegos y además detienen de forma automática la reproducción de audio cuando detectan que nos los quitamos, para no tener que acordarnos de hacerlo y que no se queden funcionando cuando no es preciso.

Son compatibles con dispositivos de cualquier marca, aunque la conectividad es más rápida con teléfonos de Oppo, con los que se goza de una funcionalidad exclusiva: controlar la cámara del móvil desde los auriculares. Salvo eso, desde la app HeyMelody cualquiera puede acceder al resto de opciones.

En dicha aplicación podemos también configurar los gestos táctiles (que son muy intuitivos y funcionan muy bien) e incluso asignar a cada auricular una acción diferente. Estas son las posibilidades:

Un toque: reproducir/pausa.

Doble toque: reproducir/pausa, anterior y siguiente.

Triple toque: asistente de voz, modo juego.

Mantener pulsado: cancelación del ruido / desactivada / transparencia.

Control deslizante: control de volumen, cambiar de pista.

Cancelación de ruido

En este apartado el resultado es también excelente. Cuenta con tres ajustes: desactivada, cancelación del ruido y transparencia (esta última permite escuchar lo que nos rodea) y es la app la que personaliza el sonido para adaptarlo a nuestros oídos y que la cancelación sea lo más eficiente posible.

Aunque evidentemente el objetivo principal de la cancelación de ruido es aislarnos, por así decirlo, también permite conversaciones claras y nítidas en entornos ruidosos: oiremos perfectamente a nuestro interlocutor y también nos oirá él a nosotros.

Llevan un chip ANC triple-core, un micrófono dual ANC, ANC híbrido y una estructura de conducto diseñada para prevenir el ruido del viento y reducir hasta 42 dB el ruido, todo ello con una configuración de cancelación de ruido de tres micrófonos que incluye un algoritmo de cancelación de ruido para llamadas.

Autonomía

Con la cancelación de ruido activada, la batería de 41 mAh que lleva cada auricular nos proporciona algo más de cuatro horas de carga (seis y media con la cancelación desactivada), que junto a los 480 mAh de la funda puede darnos hasta 30 horas antes de tener que enchufarlos. Cuando lo hagamos, los tendremos cargados por completo en hora y media.

¿Merecen la pena?

Los Oppo Enco Free2 son cómodos y ligeros, encajan a la perfección (al menos en nuestros oídos) y funcionan muy bien, tanto su conectividad como sus controles o la cancelación de ruido (merece la pena insistir en las posibilidades de configuración que permite la app).

Y el sonido es excelente, tanto en reproducción de música, series o películas como en conversaciones. Son, en definitiva, un producto más que recomendable.