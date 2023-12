Cómo elegir la mejor cafetera superautomática según los baristas

El café es una de las bebidas, caliente o frío, que más se consumen por todo el mundo, se cuentan por millones las personas que son amantes de este producto. Por esta razón, son muchos los que necesitan un buen café por las mañanas para poder espabilarse y comenzar el día de la mejor manera posible. En algunas de esas casas es probable escuchar frases como "Hasta que no me tome el café no quiero que nadie me hable" o "Sin café no soy persona". Para todos ellos, disfrutar de un buen café es crucial y por eso algunos madrugan para poder comprarlo de camino al trabajo, porque el de casa no les gusta demasiado o hay quienes se conforman con el que sale de la máquina del trabajo.

Para todos ellos existen las cafeteras superautomáticas que podrán tener en casa haciendo una pequeña inversión, que a la larga agradecerán y verán como ahorran bastante en cafés al año. Elegir la mejor cafetera no es una decisión fácil y habrá que ver qué presupuesto se tiene disponible para invertir en una de estas máquinas que convertirá cada mañana en un sueño, donde el café será la gran recompensa.

La Pavoni Expo 2015

Esta colaboración de Smeg y La Pavoni, además de un diseño muy exclusivo y elegante ofrece a los clientes un nuevo nivel de versatilidad a la hora de preparar el café, y con ese diseño no querrás guardarlo en el armario. Esta máquina ofrece el mejor café y es un auténtico lujo poder comprarla ya que cuesta 1.590 euros en Amazon.

De'Longhi Magnifica S

Para los amantes del café más indecisos, esta cafetera de De'Longhi es perfecta. Con sólo pulsar un botón la tecnología Thermoblock calentará en 35 segundos a la temperatura exacta la cantidad necesaria para la bebida que quieras tomarte. Dispone también de un sistema especial Capuccino para conseguir una crema espumosa y otros 13 programas ajustables para saborear una variedad de cafés adaptados a cualquier gusto. Sin duda, esta debería ser tu primera opción de cafetera superautomática. Este producto tiene un precio de 359 euros en Amazon.