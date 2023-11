Las cuatro grandes ciudades andaluzas con mayor consumo responsable de España

Ya lo anticipó la encuesta del CIS publicada el pasado año, en la 12 de los 20 principales problemas que preocupaban a los españoles estaban directamente relacionados con alguno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Cuidar el planeta se ha convertido en una prioridad para la mayoría, pero sobre todo en Andalucía. Ocho de cada diez andaluces notan la gravedad del cambio climático y la contaminación y parecen dispuestos a contrarrestarla con las herramientas que disponen. De momento, el ahorro y la sostenibilidad comparecen como las principales motivaciones de los usuarios, pero los resultados no pueden ser más esclarecedores.

Hasta cuatro grandes ciudades andaluzas aparecen liderando la tabla de mayor consumo responsable de España, según un reciente estudio realizado por BlaBlaCar, Milanuncios y Too Good To Go con el fin de descubrir cuáles son las grandes ciudades que "más apuestan por la economía circular".

Compartir viajes en coche, reutilizar productos y reducir la cantidad de desperdicios de alimentos son claramente tres aspectos que pueden ayudar a combatir el cambio climático. Y en eso estamos...sobre todo los andaluces.

Granada, Sevilla, Málaga y Córdoba son las grandes ciudades españolas con más de 200.000 habitantes que se destacan por un "mayor consumo responsable", dentro de esta clasificación que cuenta los viajes en BlaBlaCar, los nuevos anuncios publicados en Milanuncios y los packs de comida salvados en la aplicación Too Good To Go en 143 ciudades españolas de más de 50.000 habitantes durante 2022.

Jaén también destaca por su consumo responsable dentro de la lista de ciudades españolas con menos de 200.000 habitantes

Junto a Granada, Sevilla, Málaga y Córdoba, en la clasificación de las urbes españolas con menos de 200.000 habitantes también destaca otra localidad andaluza: Jaén, que supera en indicadores a otras ciudades como Salamanca, Cáceres, Mérida, Ciudad Real o Toledo.

La importancia de reducir el desperdicio de comida

La economía colaborativa ha ganado adeptos en los últimos años. Los españoles están recurriendo cada vez más al uso de aplicaciones circulares y colaborativas en los últimos años. 4 de cada 5 usuarios afirma haber comprado alguna vez un producto en el mercado de segunda mano y BlaBlaCar conectó el 85% de las localidades de menos de 10.000 habitantes. Esto es un 12% más que en el periodo anterior, lo que permitió ahorrar 1,5 millones de toneladas de CO2 a nivel global.

El desperdicio de alimentos representa el 10% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero

Por último la aplicación Too Good To Go, salvó más de cinco millones de packs, evitando así la emisión de más de 12.500 toneladas de equivalente de dióxido de carbono, hasta un 43% más que el año anterior, con el impacto positivo en el planeta que ello supone.

No en vano el desperdicio de alimentos representa el 10% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero y reducir el desperdicio de comida es la solución número uno para frenar el cambio climático.