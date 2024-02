Me ha llegado un Bizum de un número desconocido, ¿lo devuelvo o se trata de una estafa?

Hoy en día, hacer un Bizum es de las transacciones más comunes que podemos hacer para pasar dinero, al ser más rápido e instantáneo que una transferencia bancaria. Sin embargo, este aumento en el uso de tecnologías de pago (como también puede ser pagar con el móvil) también ha llevado a un incremento en el número de estafas. En este artículo vamos a resolver una preocupación que últimamente se está volviendo más común: ¿Qué hacer si recibes un Bizum de un número desconocido?

La Policía Nacional y la estafa Bizum

La Policía Nacional ha anunciado que no existen denuncias donde se haya reportado una estafa por devolver un Bizum a un desconocido: "no hemos encontrado denuncias en las que se de cuenta de una estafa de ese tipo". A su vez, han aclarado que cuando se realiza un envío de Bizum, el receptor no tiene acceso a la información bancaria del emisor. La única forma de acceder a esta información sería a través de un enlace fraudulento que solicite las credenciales de acceso a la banca electrónica.

Consejos al recibir un Bizum de un de un desconocido

Contacta con tu banco: Si recibes un Bizum no reconocido, lo primero que debes hacer es contactar con tu banco. Ellos te van a decir qué debes hacer para devolver el dinero evitando posibles estafas. El banco puede ayudarte a identificar al emisor y confirmar si no conoces a esa persona. Verifica el ingreso en tu cuenta: Antes de devolver el dinero, asegúrate de haber recibido realmente un ingreso por Bizum en tu cuenta. Si no lo compruebas, podrías caer en una estafa. Fraude por solicitud de envío de dinero: Existe un tipo de fraude en el que se simula una recepción de dinero, pero en realidad, es una solicitud de envío de dinero. En estos casos, puedes rechazar la solicitud dentro de la app de tu banco. Configuración de privacidad en la app, en Bizum: Puedes modificar tu configuración de privacidad en Bizum para evitar recibir pagos no solicitados de desconocidos. Mantente informado sobre las técnicas de estafa más comunes y sé precavido al recibir pagos inesperados. Comprobar la autenticidad del Bizum: Si el Bizum no aparece en tu historial bancario, es una señal de que podría ser falso. Todos los envíos de Bizum son instantáneos, por lo que cualquier mensaje que indique lo contrario es sospechoso.

A pesar de los rumores virales que circulan en las redes, devolver un Bizum a un desconocido no conlleva el riesgo de que clonen tu cuenta. La Policía Nacional, la Guardia Civil y Bizum han afirmado que este método de estafa es "imposible", ya que las transacciones de Bizum se realizan dentro de canales bancarios seguros y no exponen los datos de la cuenta del usuario.