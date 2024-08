Esta es la manera más útil de ahorrar el gasto en cientos de botellas de agua

Sevilla/¿Sabes aproximadamente cuánto dinero gastas en botellas de agua en plástico? En España, muchas familias acostumbran a paquetes de gran tamaño de agua embotellada, y esto puede ser un gasto considerable, además de representar un problema ambiental y de tener posibles riesgos para la salud.

Cuando nos paramos a pensar, nos damos cuenta de que una botella de agua podemos bebérnosla en cuestión de minutos, pero el envase va a tardar mucho más tiempo en descomponerse. De hecho, según diversos informes, una botella de plástico tipo PET puede tardar entre 500 y 1,000 años en descomponerse.

¿Lo peor? Que solamente el 10% de estos productos se recicla al final. Es por esta razón por la que grandes industrias están utilizando estas botellas para elaborar nuevos productos como ropa y zapatos. Aun así, por muchos intentos que parezca que hagamos, estas acciones no parecen ser suficientes para resolver el problema.

¿Qué consecuencias tiene el uso excesivo de botellas de plástico?

Además del impacto ambiental, las botellas plásticas pueden llegar a ser un riesgo para la salud. Dependiendo del material de la botella, especialmente las de tipo PET, se considera peligroso someterlas a altas temperaturas, como la luz directa del sol ya que se pueden liberar sustancias químicas perjudiciales en el agua.

Si bien es cierto que se pueden conseguir paquetes de agua embotellada por precios asequibles, cuando es un gasto constante este se convierte en un gasto que puede exceder los cientos de euros. Si consideramos que cada persona debe consumir aproximadamente 2 litros de agua al día, una familia de tres o cuatro personas podría gastar bastante en agua embotellada.

¿Qué alternativas sostenibles tengo para reducir el uso de botellas de plástico?

Ahora vamos a ver algunas opciones que pueden ser una buena inversión en lugar de un gasto continuo, ayudándote a reducir el uso de botellas de plástico y ahorrar dinero a largo plazo.

Una opción interesante es una máquina destiladora de agua. Esta máquina puede filtrar 1,06 galones de agua y tiene una jarra para contener el líquido filtrado. Se recomienda dejar la máquina funcionando durante la noche, ya que se tarda 1 hora en filtrar un litro de agua. De este modo, tendrás agua fresca por la mañana y podrás guardarla en otro recipiente en el frigorífico.

Además, es importante lavar su interior después de usarla dos veces y cambiar el filtro de carbón activado cada semana. Esta máquina ha sido muy bien recibida entre los compradores, quienes han compartido su opinión positiva sobre este producto, destacando su eficiencia y el buen sabor del agua destilada.

Otra muy buena opción es un filtro de agua que se conecta directamente a la tubería de la cocina. Este tipo de filtro no va a dar agua potable de alta calidad sin necesidad de esperar, ya que el agua siempre estará lista para consumir.

La instalación de estos filtros es bastante sencilla y se demostrado que reduce el cloro (sabor y olor) mientras conserva los minerales naturales del agua. Estas máquinas pueden filtrar hasta 20,000 galones de agua, con una vida útil de aproximadamente cinco años. Además, no contienen materiales de plástico BPA ni plomo en su sistema de filtración.

Beneficios económicos y ambientales

Comprar un filtro o purificador de agua, además de ser algo beneficioso para el medio ambiente, también lo es para tu bolsillo. Si reduces la compra de botellas de plástico, estarás ahorrando una gran cantidad de dinero a largo plazo. También contribuirás a la disminución de residuos plásticos, ayudando a proteger nuestro planeta.

Los usuarios que han elegido usar una de estas alternativas han comentado sobre la facilidad de instalación y la mejora en el sabor del agua. Por ejemplo, un comprador satisfecho comentó: "Vi esto y las críticas positivas y me arriesgué. Me alegro de haberlo hecho. Es muy fácil de instalar, solo usé una llave ajustable y me tomó unos 10 minutos. El agua es cristalina y sabe mucho mejor."