Ocho de cada diez andaluces perciben la movilidad urbana como un problema para su calidad de vida

Atasco en la A-49 a la altura de Castilleja de la Cuesta

La movilidad urbana se ha convertido en un lastre para la calidad de vida en Andalucía. Según el Observatorio Midas de la Movilidad, casi el 80 % de los andaluces considera que los desplazamientos en sus ciudades repercuten de forma negativa en su bienestar.

El regreso a la rutina en septiembre incrementa el impacto emocional derivado de los atascos, la dificultad para aparcar y la contaminación. “Después de semanas de desconexión, enfrentarse nuevamente a los problemas cotidianos de transporte genera un impacto emocional considerable”, explica Jocelyne Bravo, responsable de Marketing y Comunicación de Midas España.

Hábitos de desplazamiento

El estudio refleja que el 45 % de los andaluces se desplaza en vehículo propio (coche, moto o bicicleta). Le siguen los desplazamientos a pie (21,7 %) y el uso de transporte público (13,7 %).

En cuanto al tiempo invertido, un 47,3 % tarda menos de media hora en llegar a su destino, pero un 40,5 % emplea entre 30 minutos y una hora, y un 8 % entre una y dos horas.

Principales motivos de malestar

Las situaciones que más afectan al bienestar son:

No encontrar estacionamiento : 51,4 %

: 51,4 % Llegar tarde por el tráfico : 46,3 %

: 46,3 % Llevar el vehículo al taller : 27,4 %

: 27,4 % Perder el transporte público: 26,3 %

A nivel general, los factores que más inciden en la salud emocional son el tiempo excesivo en desplazamientos (35,4 %), la contaminación (32 %) y el estrés o agobio (31,4 %).

Estrategias para afrontar septiembre

Midas recomienda algunas pautas para reducir el impacto de la movilidad en la vuelta a la rutina:

Anticipar horarios de salida y evitar horas punta.

de salida y evitar horas punta. Valorar opciones como el carpooling o el uso de motocicletas en trayectos cortos.

o el uso de en trayectos cortos. Mantener el vehículo en buen estado para prevenir averías.

para prevenir averías. Usar apps de movilidad para conocer el estado del tráfico en tiempo real.

para conocer el estado del tráfico en tiempo real. Practicar técnicas de relajación para gestionar el estrés durante los desplazamientos.

“Estos datos confirman que la movilidad no es solo una cuestión de infraestructuras, sino un factor determinante en la salud emocional”, apunta Bravo, subrayando la necesidad de minimizar los efectos del tráfico en la vida diaria.