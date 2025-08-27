Vuelta al cole 2025: las familias afrontan un gasto medio récord de 500 euros

Cada mes de septiembre pone a prueba la economía familiar, pero en 2025 la vuelta al cole se perfila como la más cara de los últimos años. Según organizaciones de consumidores como la OCU y la CECU, el gasto medio por estudiante se sitúa en torno a los 500 euros, tras un aumento acumulado del 18 % en los últimos tres años.

Libros, uniformes y material: el kit básico

El desembolso depende del tipo de centro escolar. Los libros de texto cuestan de media 157 euros en los públicos, 253 en los concertados y 315 en los privados, según la OCU.

A ello se suman el uniforme y ropa deportiva, habituales en la mayoría de concertados y en la mitad de privados, con un coste medio de 181 euros, y el material escolar, que ronda los 92 euros. Ejemplos concretos: una mochila cuesta unos 29 euros, un chándal 26 y el calzado deportivo supera los 30, según la Asociación Española de Consumidores (Asescon).

Si el alumno necesita un ordenador, la factura se incrementa en 297 euros adicionales, y uno de cada cinco menores cuenta con tableta o portátil para uso escolar.

El coste anual según el centro

Más allá del material, el gasto anual depende en gran medida de las cuotas y matrículas. La media es de 1.221 euros en colegios públicos, 3.444 en concertados y 8.283 en privados, según una encuesta de la OCU.

Las matrículas suponen el 42 % del coste en los concertados (1.448 euros de media) y el 71 % en los privados (5.898 euros).

A esto se añaden los comedores escolares (107 euros mensuales en públicos, 139 en concertados y 162 en privados) y las actividades extraescolares (56 euros al mes en públicos, 78 en concertados y 100 en privados).

Concepto Colegio público Colegio concertado Colegio privado Libros de texto (€/año) 157 € 253 € 315 € Uniforme y ropa deportiva (€/año) — 181 € 181 € Material escolar (€/año) 92 € (media) Coste total anual medio 1.221 € 3.444 € 8.283 € Matrícula y cuotas Solo en FP 1.448 € (42 %) 5.898 € (71 %) Comedor escolar (€/mes) 107 € 139 € 162 € Actividades extraescolares (€/mes) 56 € 78 € 100 €

Ajustes en las familias

Con este escenario, muchas familias optan por recortes: uno de cada cuatro reducirá el gasto en material escolar y un 30 % recurrirá a la segunda mano, según idealo.es. En algunos casos, la vuelta al cole se financia con créditos rápidos, una práctica que desde CECU advierten puede convertirse en “un desastre económico” por los intereses.

Estrategias de ahorro

Para no desbordar el presupuesto, los expertos recomiendan:

Revisar el material disponible en casa antes de comprar.

Evitar acudir con los hijos a las compras para esquivar caprichos.

Apostar por el consumo colaborativo o los programas de préstamo de libros .

o los programas de . Usar bibliotecas para lecturas obligatorias.

Comparar precios en tecnología, donde las diferencias entre tiendas pueden superar los 150 euros.

Desde plataformas como Chollometro señalan que se puede ahorrar hasta un 50 % si se aprovechan comunidades de ofertas y compras planificadas. El mayor margen está en el material escolar (56 %), seguido de las mochilas (52 %) y la ropa y calzado (45 %).

La CECU insiste en que la educación es un derecho que las administraciones deben garantizar y recuerda que los centros no deberían obligar a comprar libros nuevos cada curso ni imponer software que implique la adquisición de dispositivos caros.