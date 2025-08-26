Operación Despensa: legumbres +43 %, cesta un 1,9 % más cara en septiembre

Septiembre arranca con la Operación Despensa. Tras el verano, los hogares reponen neveras y la cesta cuesta un 1,9 % más que en enero, según el IPC.

Las cadenas de Asedas —Mercadona, DIA, Lidl o Aldi— refuerzan su logística: 325 plataformas trabajan ya a pleno rendimiento.

Operación Despensa: legumbres +43 %, cesta un 1,9 % más cara en septiembre / M. G.

📊 Los productos que más suben:

Legumbres : +43 %

: +43 % Manzanas : +39 %

: +39 % Plátanos : +22 %

: +22 % Yogures : +10 %

: +10 % Carne : +7 %

: +7 % Pescado: +5 %

La compra online también se dispara: Grupo DIA registra un 59 % más de ventas en la primera semana de septiembre y un 40 % más de pedidos.

El tique medio crece un 6 %, con básicos como leche, aceite, huevos o lácteos al frente. En tienda, lideran las ventas el pan de molde, la leche semidesnatada y el papel higiénico.

La OCU aconseja planificar menús y diferenciar entre consumo preferente y caducidad para evitar desperdicios. ¿Y tú, ya tienes lista tu despensa?