Operación Despensa: legumbres +43 %, cesta un 1,9 % más cara en septiembre
La vuelta del verano dispara la compra online un 20 %. Mercadona, DIA o Lidl refuerzan logística para afrontar la demanda de básicos y frescos
Denuncian a una cafetería de Málaga por cobrar 10 céntimos por un vaso con hielo
Septiembre arranca con la Operación Despensa. Tras el verano, los hogares reponen neveras y la cesta cuesta un 1,9 % más que en enero, según el IPC.
Las cadenas de Asedas —Mercadona, DIA, Lidl o Aldi— refuerzan su logística: 325 plataformas trabajan ya a pleno rendimiento.
📊 Los productos que más suben:
- Legumbres: +43 %
- Manzanas: +39 %
- Plátanos: +22 %
- Yogures: +10 %
- Carne: +7 %
- Pescado: +5 %
La compra online también se dispara: Grupo DIA registra un 59 % más de ventas en la primera semana de septiembre y un 40 % más de pedidos.
El tique medio crece un 6 %, con básicos como leche, aceite, huevos o lácteos al frente. En tienda, lideran las ventas el pan de molde, la leche semidesnatada y el papel higiénico.
La OCU aconseja planificar menús y diferenciar entre consumo preferente y caducidad para evitar desperdicios. ¿Y tú, ya tienes lista tu despensa?
