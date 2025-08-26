Denuncian a una cafetería de Málaga por cobrar 10 céntimos por un vaso con hielo

La asociación de consumidores Facua ha denunciado ante la Junta de Andalucía a la empresa que gestiona una cafetería en Málaga por aplicar un cargo de 10 céntimos por cada vaso con hielo sin que figure en la carta de precios.

La reclamación se presentó tras la queja de varios socios de Facua que este verano acudieron al establecimiento situado en el centro comercial Plaza Mayor de la capital malagueña. Según explican, al abonar la cuenta se les aplicó un importe adicional por los vasos con hielo solicitados para enfriar el café.

La asociación asegura que dicho recargo no estaba reflejado ni en la carta impresa ni en la versión online, ni tampoco en la cartelería visible del local. “Al no haber sido informados en ningún momento del sobrecoste que supone el vaso con hielo, el establecimiento está viciando la posibilidad de que el cliente pueda manifestar el consentimiento en el cobro del servicio o rechazarlo”, señala Facua en su comunicado.

Petición de sanción

Facua considera que la cafetería introduce una cláusula abusiva y ha solicitado al Servicio de Consumo de la Consejería de Salud y Consumo que lleve a cabo las inspecciones oportunas. Además, pide que se valore la apertura de un expediente sancionador contra el establecimiento.

¿Puede cobrarse un extra sin advertirlo previamente al consumidor? Para Facua, la respuesta es negativa, ya que entiende que cualquier precio adicional debe estar claramente indicado en la carta o en la información visible del local.