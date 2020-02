El Mes de Danza cancela su edición de 2020 por impagos institucionales

La 27ª edición del Mes de Danza, que debería celebrarse entre finales de octubre y principios de noviembre de 2020, no tendrá lugar este año. Así lo ha anunciado hoy María González, directora de este proyecto de iniciativa privada que "ha superado muchas crisis" en sus 26 ediciones celebradas en Sevilla pero que no ha podido "con el grado de incertidumbre y de riesgo que se ha instalado entre 2018 y 2019". Estos problemas, como ocurre con tantas entidades que tienen entre manos un proyecto que necesita del apoyo público, surgen "cuando estas instituciones no contemplan en las medidas de ayudas los plazos necesarios de organización, de ejecución y de pagos y, menos aún, las singularidades del proyecto. A esto se suman las diferentes interpretaciones que cada administración hace de la misma Ley General de Subvenciones dificultando, cuando no paralizando, una gestión eficiente del proyecto".

Esta situación es especialmente acuciante, continúa María González en el comunicado que ha remitido esta tarde el Mes de Danza, "en lo concerniente al Instituto de la Cultura y las Artes del Ayuntamiento de Sevilla, principal subvencionador de este proyecto, y a la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía. La edición 2019 del Mes de Danza se ha realizado teniendo pendiente recibir un 25% de la ayuda de 2018 concedida por la Consejería y el 100% de la anunciada en 2019, de la cual, además, aún a día de hoy no se ha publicado resolución definitiva, con lo que se desconoce el importe final concedido. Asimismo, por problemas y trabas burocráticas, tampoco se ha percibido ningún adelanto por parte del ICAS, cuya cuantía se cobrará íntegramente una vez se haya finalizado el proceso de justificación a lo largo de 2020".

Desde un punto de vista de tesorería, detalla González, "esta situación supone una catástrofe en mayúscula, teniendo una asociación sin ánimo de lucro como es Trans-Forma (organizadora del Mes de Danza) que adelantar unas cuantías que superan los 100.000 € sin saber, además, cuándo llegarán estas subvenciones".

"A partir de ahí", continúa el comunicado, "la ingeniería financiera se sostiene con créditos bancarios siempre avalados por bienes personales, con intereses que van corriendo, esto siempre y cuando tengamos un documento por parte de las administraciones que confirme esta subvención, lo que no siempre es así. La otra solución, siempre que eso sea posible, es poner en el evento tu capital personal y el de tus familiares sosteniendo un festival de servicio público con capital personal".

Con el fin, por tanto, de sanear su tesorería mientras llegan las ayudas concedidas por parte de las administraciones, "ya que otra edición supondría sumar más adelantos inasumibles", el Mes de Danza "entra en barbecho" en esta edición "con el deseo de volver en 2021" y seguir dando respuesta y gozo a los profesionales dedicados a la danza y a la ciudadanía que ha hecho suyo este proyecto, premiado con numerosos galardones nacionales e internacionales, incluido el Premio Max de las Artes Escénicas.