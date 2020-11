Muere Baron Wolman, el primer fotógrafo de plantilla de 'Rolling Stone'

El fotógrafo Baron Wolman pasará a la historia como uno de los testigos principales de una de las épocas más importantes del rock y de la música, como fueron los años sesenta y comienzos de los setenta.

Es el autor de las imágenes más profundas e impactantes de artistas como Jimi Hendrix o Grace Slick, además de haber estado en Woodstock, el festival de los festivales.

Aunque nació en el estado de Ohio, su amor por la fotografía comenzó en Berlín, donde el ejército de los Estados Unidos le envió. Allí fue donde decidió convertirse en reportero gráfico.

Rolling Stone

Aunque ya se dedicaba profesionalmente a la fotografía y había vendido algunas imágenes en Berlín, su éxito comienza cuando conoce al escritor Jann Wenner, cofundador de la revista Rolling Stone. Entonces, en 1967, se convierte en el jefe de fotografía de la publicación.

Mientras los textos de Wenner son rompedores y traen savia fresca a la cultura musical de la época, las imágenes crudas y realistas de Wenner son el complemento perfecto.

Entre ambos, consiguen un producto novedoso, rompedor y que creó escuela en las publicaciones de aquellos años, en los que artistas tan emblemáticos como Janis Joplin, the Rolling Stones o Jimi Hendrix estaban en su esplendor.

Pero la lista de iconos que pasaron por la portada de Rolling Stone mientras Wenner estuvo al frente es innumerable: Frank Zappa, the Who, Joan Baez, Iggy Pop, Pink Floyd, Jim Morrison o Tina Turner son solo una muestra de aquellos años.

A pesar de que fue una época muy fructífera, Baron Wolman sólo estuvo hasta 1970 como jefe de fotografía de Rolling Stone. Sin embargo, su amigo Jann Wenner, el fundador de la publicación, describió al fotógrafo en la introducción de su autobiografía como uno de los "héroes no reconocidos" de la primera etapa de la publicación, porque ayudó al "estilo visual de la revista y sentó las bases para sus sucesores".

Revista de moda

Una vez fuera de Rolling Stone, en 1970, Baron tomó otros derroteros y fundó él mismo la revista Rags, dedicada al mundo de la moda.

Con el mismo estilo rompedor, esta vez en el mundo de la moda, la revista estaba dedicada la moda urbana, nada que ver con el resto de publicaciones de la época. las imágenes mostraban la moda de la calle en todo su esplendor.

Baron Wolman continuó su carrera con diversos proyectos y publicando libros de fotografías de gran calidad. Son especialmente característicos los planos aéreos que utilizó para sus publicaciones California From the Air: The Golden Coast (1981) yThe Holy Land: Israel From the Air (1987).

Finalmente, se trasladó a vivir a Santa Fe, donde ha permanecido hasta su fallecimiento.