El humor en las presentaciones de contenidos: 'Humoris causa'

El secreto de humor no reside en la improvisación de unas bromas más o menos imaginativas y ocurrentes, sino en un trabajo minucioso de preparación y puesta en escena. Para tal fin, los emisores en apariencia más culturetas y esnobistas recurren a la Santísima Trinidad de las citas chistosas (en boca real o apócrifa) de Oscar Wilde, Groucho Marx o Woody Allen. De este modo, estos oradores con chaquetita informal sin corbata creen sin fisuras épater les bourgeois con la alusión ingeniosa a una figura reconocible por cualquier receptor. Hay gente para todo en este mundo de la palabra pública.

Al día siguiente, relees con atención las líneas redactadas con un estilo impecable, pero una voz interior te susurra que falta algún ingrediente fundamental en la receta: “Es aburrido, monótono, ¡me duermo!”. Vuelves hacia atrás en busca del tesoro perdido y repasas los primeros epígrafes con detenimiento. Nada. Saltas con inquietud hasta las conclusiones por si hallas la fórmula secreta de la felicidad expresiva. Nada. Abres una bolsa de almendras para templar los nervios. Bingo. ¡Cómo es posible que no te hubieras percatado antes de tan grave laguna! Sí, querido lector, el humor. Todo discurso debe estar salpimentado con unas dosis precisas y espaciadas de anécdotas o juegos de palabras, que relajen el ambiente y ofrezcan al auditorio la posibilidad de recuperar el aliento ante tanta referencia erudita a las fuentes consultadas.

Consejo final

Ante un público femenino, no falla la alusión (con amor) a que los hombres no son capaces de hacer dos actividades al mismo tiempo, la secular falta de madurez o la torpeza para encontrar algo en la alacena. ¡Niña, dónde está el tarro del café que tengo justo delante de los ojos! En caso contrario, ante un auditorio masculino, es infalible el dardo (con amor) a la proverbial destreza de las conductoras, la verborrea compulsiva en la conversación infinita o las preguntas con bala (¿de fogueo?). ¿Cómo te lo has pasado con tus amigotes…sin mí? Vale