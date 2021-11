Adelántate al 11.11 de AliExpress con las mejores ofertas ya disponibles en electrónica

El Día de los Solteros o Single Day es una campaña de compras realizada cada año los 11 de noviembre. Desde hace algún tiempo, esta festividad de origen chino está cogiendo cada vez más fuerza y numerosas plataformas de venta se unen a los grandes descuentos ofrecidos durante dicha fecha.

De origen asiático, este día nace como el antónimo del popular Día de los enamorados, celebrado cada 14 de febrero. Ofertas especiales que llenarán las múltiples categorías de empresas como Aliexpress, el gigante asiático que ha pasado a denominar este día como el 'Día Mundial del Shopping'. Con descuentos de hasta el 80 % el día 11 a las 9:00 am hasta el día 12 de noviembre, Aliexpress se prepara para realizar uno de los eventos más esperados del año. No obstante, desde el pasado 28 de octubre ya existen numerosos artículos que podemos adquirir en promoción. Está es la selección de los artículos con mayor descuento en la plataforma y que no te puedes perder el 11.11.

Este altavoz portátil cuenta con conexión Bluetooth de manera que puedas escuchar tu música de forma totalmente inalámbrica. Además, podrás usarlo incluso en exteriores dado que su diseño se encuentra totalmente impermeabilizado. Su versión más básica podremos encontrarla por 5,44 euros, tras su rebaja del 60 %. Junto a su compra se incluye cable de conexión de audio, por si queremos conectado a algún dispositivo y usarlo como amplificador, y cable de carga.

Este tipo de correa para el modelo Oculus Quest 2 se encuentra realizado en plástico de alta calidad, lo que lo dota de alta resistencia y duración, no con ello perdiendo la elasticidad para adaptarlo a cualquier ángulo. Además, cuenta con un diseño ergonómico, lo que se traduce en un producto transpirable y muy cómodo de utilizar. Su almohadilla está realizada en cuero, en piel suave y dispone de multipuntos ajustables, de forma que puedas ajustar el ángulo de los auriculares según tus propias necesidades. Este pedido se encuentra ya en promoción, con un descuento del 30 %, pasando de los 46,10 euros de precio inicial a los 32,27 euros actuales.

Contar con un amplificador de Radio Fm para nuestro vehículo ahora es más barato que nunca gracias al 11.11 de Aliexpress: este modelo se encuentra a un precio final de 4,39 euros, tras la rebaja del 52 % realizada sobre su precio habitual de 9,14 euros. Admite de manera automática el cambio USB / TF / Bluetooth / FM / AUX y los formatos MP3 / WMA / WAV. Su compra incluye el propio decodificados así como un mando control remoto.

Contar con un palo selfie para nuestras fotografías en pareja o grupo sigue siendo uno de los imprescindibles en nuestros viajes o reuniones. Ahora puedes conseguir este modelo ofrecido por Aliexpress por 11,13 euros, tras su descuento del 35 %. Además, cuenta con múltiples postura para que también pueda ser usado como trípode en diversas situaciones, alcanzando los 86.8 centímetros de altura.

Por tan solo 5,19 podremos mantener nuestra consola Nintendo Switch protegida, aprovechando esta oferta de hasta el 52 % sobre su precio original. Disponible en varias tonalidades a gusto del consumidor, facilita el transporte de forma segura de la consola, protegiéndola de arañazos, polvo, rasguños, impactos y daños gracias a su forro interior suave. También cuenta con un gran espacio de almacenamiento donde poder guardar sin peligro el dispositivo junto a los controladores Joy-Con, así como hasta 10 tarjetas de juego gracias a sus ranuras.

Con un descuento del 25 % y un precio actual de 35,49 euros, podrás mantener tu bicicleta, coche o moto protegida de cualquier problema en los neumáticos gracias a este dispositivo de Xiaomi. Su pantalla digital detecta la presión y el tiempo de prueba, además permite una compresión de hasta 150 psi. Con este dispositivo podrás comprobar la presión de las llantas y adelantarte a problemas inesperados producidos por el cambio de estaciones y de temperatura, entre otros.

Este tipo de 'gadget' es uno de los más demandados actualmente y no podemos dejar escapar este ahorro de hasta el 91 %, pasando de un precio de 646,10 euros a los 58,15 euros actuales. Disponible con varios tipos de correa, además de mostrar la hora, cuenta con pantalla AMOLED con un panel de diodo emisor de luz, resultando en una velocidad de reacción más rápida y con mayor contraste que las pantallas clásicas. Permite conectar auriculares TWS, reproducir música y revisar datos personales como la frecuencia cardíaca o las calorías.

Los auriculares inalámbricos son uno de los 'gadgets' más demandados en electrónica. Este modelo de la marca Xiaomi, en su versión básica, cuenta con un descuento de hasta el 51 %, pasando de los 43,04 euros a los actuales 21,09 euros. Con un pequeño peso de 50 gramos, la duración de su batería nos proporciona hasta 5 horas de uso y conexión inalámbrica Bluetooth 5.0. Cuenta con una distancia al dispositivo de hasta 10 metros, en entornos abiertos y sin barreras.

Si deseamos sentirnos seguros con la instalación de una cámara inalámbrica, este modelo de Aliexpress es nuestro aliado ideal. Con una rebaja actual del 47 %, esta camara WiFi pasa de un precio de 65,57 euros a 34,75 euros. Dispone de dos modos de lentes, 3,6 mm y 2,7-13,5 mm, según las propias necesidades del cliente. Además, cuenta con lente de zoom motorizado con función de enfoque automático en la cámara de seguridad, y su zoom óptico 5X le otorga un gran ángulo de visión que puede ir de los 36º a los 100º, lo cual permite acercar o alejar la toma de visión.

Otro de los productos para los que no tendremos que esperar hasta el 11.11, ya que actualmente, con un descuento del 55 %, lo encontramos a un precio actual de 56,28 euros sobre su precio habitual de 125,06 euros. Disponible en color blanco o negro, esta barra de sonido ofrecida por Aliexpress dispone de entrada de audio Bluetooth para un uso totalmente inalámbrico, aunque también dispone de entrada auxiliar, tarjeta TF, reproducción FM y modo PC. Su compra incluye el cable de carga para disfrutar de una experiencia totalmente inalámbrica.