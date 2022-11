Black Friday 2022: Consigue esta aspiradora escoba sin cable con un 18% de descuento

La limpieza de nuestro hogar es una de las cosas que más pereza nos produce e, incluso a veces, intentamos que la suciedad desparezca por sí sola, cuando realmente sabemos que sigue ahí y que no hace otra cosa que acumularse. Para aquellos que tengan los electrodomésticos indicados, este problema será menor y limpiar la casa se convertirá en una tarea entretenida. Amazon nos ofrece esta aspiradora sin cable que mantendrá las habitaciones en orden y listas para recibir a cualquier amigo o familiar.

Con 30 minutos de autonomía, cepillo antienredos y una carga ultrarápida de hasta 3 horas y media, este producto es una de las 'gangas' de este Black Friday que ya ha comenzado para muchas empresas.

Descubre la nueva aspiradora Hoover HF9 que cuenta con un rendimiento optimizado y un tiempo de funcionamiento efectivo para una limpieza rápida y fácil de toda la casa. Gracias al motor sin escobillas extraeficiente de 350 W, la aspiradora Hoover sin cables garantizará una potencia continua sin pérdida de succión: el tiempo suficiente para limpiar una casa de 100 m².

La tecnología ANTI-TWIST reduce radicalmente el pelo de las mascotas sin que se enreden alrededor de la barra del cepillo durante la limpieza. Siempre que necesites acceder a la barra del cepillo, es fácil hacerlo debido a que la ventana superior se abre para un acceso instantáneo, eliminando así la molestia del mantenimiento.

Comprar en Amazon por 369,99€(antes 449,00€).

La aspiradora inalámbrica Hoover está diseñada con materiales de primera calidad y ha pasado por cientos de pruebas para garantizar que funcionará de manera confiable durante los próximos años. Este producto viene con un accesorio para quitar el polvo, ideal para limpiar superficies duras y telas junto con otro elemento especial para los rincones. Es ideal para llegar a áreas difíciles o espacios estrechos.

HF9 tiene en el cepillo 2 luces LED equipadas con una tono frío y brillante para mostrar mejor la suciedad en la oscuridad. Es fácil de agarrar y llevar, altamente maniobrable y diseñado para limpiar debajo de muebles bajos sin obstáculos. La potente batería de 4000 mAh podrá alcanzar rápidamente el 100% de carga en 3,5 horas. Tienes la posibilidad de comprobar el % de carga directamente en la pantalla LED.

Estas son algunas valoraciones de los usuarios de Amazon:

"Me quede sorprendida por el producto, ya que tiene un gran poder de succión y a parte aspira los pelos sin enredar en la escobilla".

"Sinceramente, a mi que me gusta poco pasar tiempo limpiando me ha facilitado mucho la vida. Han pensando en detalles que no he visto en otros modelos, incluso más caros.Se aguanta sola de pie, el pedal que tiene hace que sea práctico aspirar partes altas, la batería aguanta toda la casa a máxima velocidad y se guarda en cualquier lugar. La verdad que la recomiendo 100% porque me ha facilitado la vida y gano tiempo limpiando".

*En calidad de Afiliado de Amazon, De Compras obtiene ingresos por las compras adscritas que cumplen los requisitos aplicables.