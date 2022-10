Completa tu set de estudio con este 2 en 1 de escritorio y estantería

Para los mayores, el teletrabajo es cada vez más habitual y, para los pequeños, ya han vuelto esas tardes de estudio que todos quieren que pasen rápido. Cada vez pasamos más tiempo en casa conviviendo juntos y es importante establecer unos espacios determinados dónde cada uno pueda desempeñar sus funciones. Ya sea para trabajar, estudiar o, simplemente, pintar, esta mesa de escritorio de Amazon solucionará tus problemas y cada integrante de la familia tendrá su lugar de trabajo.

Elegante, compacta y fácil de montar, esta mesa con estantería integrada está fabricada con un material resistente y tiene una superficie no porosa. Por si fuera poco, cuenta con un 6% de descuento que hará que no dudes en comprarla. ¡Corre y no te quedes sin ella!

La mesa de escritorio con estantería Duplo es un completo set de estudio que incluye un escritorio y una estantería. Ésta se monta unida a la mesa, de manera que podrás colocar tus pertenencias de la mejor forma que te convenga, ya que se trata de una estantería reversible. Este mueble incluye 5 espacios de almacenaje diferenciados, para que tú o tus pequeños podáis almacenar facturas, clasificadores, libros, revistas, cómics, cajas o cajones, e incluso usarlas para objetos de decoración.

Este mueble es ideal para que te montes la oficina en casa o para que tus hijos hagan los deberes en su habitación. El conjunto está elaborado en melamina de alta calidad con acabados en blanco, madera o negro. Su diseño es elegante y tiene una alta durabilidad.

Las medidas de la mesa son 120 cm de ancho, 71 cm de alto y 53 cm de fondo, mientras que las de la estantería son 125 cm de ancho, 144 cm de alto y 54 cm de fondo. El peso máximo que soporta cada una de sus baldas es de 2 kg y el total que aguanta el mueble son 25 kg.

Estas son las valoraciones de algunos usuarios de Amazon:

"Fácil de montar, ha llegado pronto y en correctas condiciones. El acabado de la madera es bonita y gana en persona más que en fotos".

"Muy práctico, ideal para trabajar en casa. Sus espacios son muy prácticos para colocar materiales que vamos a utilizar y la impresora. Me ha encantado, ha sido muy fácil de montar y ha quedado muy bien en el espacio de la habitación que he elegido. Satisfecho con la compra, un acierto total".

