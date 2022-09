Entrena en casa con esta cinta de correr, ahora con descuento

Dependiendo de la época del año, hay ciertos días en los que no podemos salir a correr o a realizar nuestras caminatas diarias debido a las condiciones meteorológicas o simplemente porque no tenemos ganas. Al final, ya sea por una cosa u otra, nos quedamos encerrados en casa sin hacer deporte. Para remediar esto, Amazon nos ofrece esta cinta de correr con la que no tendrás excusas para practicar deporte en casa.

Equipada con un motor óptimo, plegable y, lo más importante, con un descuento del 13%, este producto se antoja necesario para que cumplas con tus pasos diarios. ¡Corre y no te quedes sin ella!.

Esta cinta de correr es la solución para un entrenamiento suave y diario en tu casa. Es ideal para que realices las sesiones diarias de andar sin tener que salir de casa y podrás mantenerte en forma, hacer ejercicio cardiovascular y cuidar tus articulaciones. Es plegable e incorpora ruedas para que la puedas guardar y transportar de una manera fácil y sencilla.

La superficie de carrera de 40x110 cm está provista de un sistema VCS que está compuesto de distintos niveles de amortiguación para ofrecer a los usuarios una experiencia más confortable y mantener en forma las articulaciones. Dispone de 12 programas predefinidos para un entrenamiento más completo. La pantalla LCD nos dará información a tiempo real para visualizar la velocidad, el tiempo, las calorías consumidas, la distancia recorrida y la frecuencia cardíaca.

El sistema de plegado de la cinta es rápido y fácil, además de posibilitar un almacenaje en espacios reducidos. La velocidad es regulable hasta 14 km/h y cuenta con un motor de 1500 W eficiente y silencioso.

Estas son las valoraciones de algunos usuarios de Amazon:

"La cinta es bastante silenciosa, el único ruido que hace es el normal de cualquier cinta de gimnasio. Se nota bien rígida al pisar sin tambalearse ni arrastrarse por el suelo ni nada de eso".

"Completísima cinta de andar/correr plegable. Estupenda para hacer deporte en casa, para los confinamientos y para los días que llueve".

