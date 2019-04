Seis marcas de cosmética nórdica que no te puedes perder

Las pieles nórdicas son suaves, finas, firmes y de aspecto sano y, en la mayoría de los casos, su secreto se encuentra en los productos naturales que usan. La cosmética natural nórdica se compone de los aceites vegetales más variados. Las seis firmas que te mostramos a continuación te ayudarán a aportar a tu piel la hidratación y el brillo de antaño, y a mantenerte fresca y joven por más tiempo. Descontando por supuesto, el daño que le evitamos al medio ambiente consumiendo estos productos. Belleza y ecología, ambas en un concepto único gracias a la concienciación de las nuevas marcas de cosmética escandinava.

Kjaer Weis

Su fundadora, Kirsten Kjaer Weis, es una maquilladora profesional danesa que a lo largo de su trayectoria profesional se dio cuenta que muchos de los productos de maquillaje de marcas convencionales irritaban la piel de las modelos, así que empezó a buscar alternativas. Las líneas de maquillaje orgánico existentes, sin embargo, aguantaban muy poco en la piel y necesitaban de continuos retoques. Después de varios años de investigación, se animó a crear una línea con el perfecto equilibrio entre un producto de maquillaje natural y uno duradero. Bajo esta premisa nació Kjaer Weis. Se basó en su experiencia profesional a la hora de elegir el tipo de productos que más usaban las mujeres en el día a día así como los colores que resultaban más favorecedores para todo tipos de piel. Al fin y al cabo, todos nos maquillamos para intentar resaltar mejor nuestros rasgos y todo el mundo prefiere que le digan que tiene buena cara y no que tiene un buen maquillaje.

Prueba su hidratante bálsamo labial, disponible en Amazon. Desde 45,49€.

Y su base de maquillaje orgánico, que también se comercializa en Amazon. Lo encontrarás desde 36,99€.

Bioeffect

Hace más de 10 años, tres biólogos islandeses comenzaron a investigar el EGF, un ingrediente único por cuyo descubrimiento los doctores Stanley Cohen y Rita Levi-Montalcini ganaron el Premio Nobel de Medicina en 1986. Estos investigadores islandeses descubrieron que el EGF -una proteína que acelera la producción de elastina y colágeno- se obtiene a partir de semillas de cebada y que estas se podían cultivar en Islandia, en invernaderos con ceniza volcánica, regándolas con agua pura de manantial. Sus productos son perfectos para usarse a partir de los 30 años.

Hazte con su magnífico sérum de día que reafirma y rejuvenece la piel, restaura su luminosidad juvenil y minimiza la apariencia de líneas finas y arrugas desde 135€.

Y con su potente sérum de contorno de ojos de EGY, que trae locas a todas las compradoras compulsivas de cosméticos. Consíguelo desde 142,14€.

Urtekram

De componente suaves y delicados con la piel y con ingredientes naturales derivados exclusivamente de vegetales. La firma danesa Urtekram se abre camino con sus cremas corporales y faciales libres de parabenos y cuya composición se resume a frutales, aloe vera y aceites de semillas. Sin sustancias irritantes ni conservantes artificiales cuidan tu salud y del medioambiente.

Prueba su aceite para el cuerpo, ya disponible en Amazon desde 14,05€.

O su tónico reafirmante de la piel de aloe vera. Su precio es de 5,95€.

Verso Skincare

Fundada en 2013, es probablemente la firma cosmética escandinava de culto con mayor éxito y reputación internacional. Se basa en el poder del revolucionario complejo de Retinol 8 creado por Lars Fredrikkson. Este ofrece resultados antienvejecimiento ocho veces más potentes que los productos típicos con esta vitamina. Además, toda la línea está libre de parabenos, aceites minerales y es apta para pieles sensibles.

Puedes conseguir los productos de Verso Skincare en Amazon. Su crema de día es ya un clásico entre las escandinavas preocupadas con el estado de su piel. Su precio desde 87,12€.

True Organic of Sweden

Su misión, explican, es crear productos del cuidado de la piel de la más alta calidad a partir de ingredientes orgánicos ya que se comprometen a proteger el planeta, sus recursos y a aquellos que viven en él. Sus envases se elaboran a partir de energías renovables, y colaboran activamente en la protección de las abejas así como con WWF. La crema All you need is me, totalmente orgánica, es su producto más premiado. Hazte ya con ella desde 46,16€.

L:A Bruket

Es una línea de cosmética de aceites, lociones y cremas con ingredientes orgánicos. Sus productos están ligados a Vargerb (al sur de Gotemburgo), una de las ciudades balneario más populares en Suecia. Se basan en esa tradición de agua y sal como elementos reparadores.

Prueba con su tónico detox de algas marinas, que puedes comprar en Amazon desde 51,68€.

Su mascarilla hidratante para el rostro es espectacular y deja la tez brillante y jugosa. Desde 30,88€.