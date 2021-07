Día Mundial del Perro 2021: ¿Por qué se celebra el 21 de julio y cómo celebrarlo?

El 21 de julio es una de las fechas más importantes de todo el año porque se celebra el Día Mundial del Perro. Una celebración cuyo origen se remonta al año 2004 y que está motivada no sólo para homenajear al mejor amigo del hombre, sino también para concienciar acerca de la gran cantidad de perros que son abandonados cada año. Según datos ofrecidos por la Organización Mundial de la Salud, el 70% de los canes en el mundo no tienen un hogar. Sobre cuándo es el Día del Perro, del mismo modo que ocurre con otras celebraciones, no tiene lugar en la misma fecha en todo el año. Por ejemplo, en Estados Unidos, Guatemala o Colombia se celebra el 26 de agosto.

Cuando es el día del perro y por qué se celebra

El 21 de julio no es la única fecha del año que conmemora a los canes. El Día Internacional del Perro Callejero se celebra el 27 de julio, el Día del Perro sin Raza el 28 de mayo, el Día del Perro Adoptado el 23 de septiembre, el Día del Perro de Trabajo el 6 de diciembre y el Día de llevar al Perro a la Oficina el 22 de junio. Sobre por qué el Día del Perro es el 21 de julio no existe una explicación clara acerca del origen de esta celebración. Existen diferentes teorías al respecto, pero la más aceptada de todas es la que dice que la fecha fue elegida porque julio es un mes de vacaciones y, por desgracia, hay quienes abandonan a sus mascotas.

5 juguetes y alimentos para celebrar el día del perro con tu amigo peludo

Con motivo del Día Mundial del Perro, a continuación hemos seleccionado algunos productos para nuestros amigos peludos.

Botella de Agua para Perros

Este es uno de los productos más vendidos en Amazon, y es que resulta extremadamente práctico para llevar la bebida y la comida del perro a cualquier parte. Incluye una botella de agua y un contenedor de alimentos y tiene dos tapas a presión de boca ancha. La tapa está a prueba de fugas y tiene juntas de silicona para que la botella quede cerrada herméticamente. Además, para poder darle de beber y de comer al animal incluye dos tazones plegables que resultan muy cómodos.

Comprar en Amazon

Paquete de 12 Juguetes para Perros

A los canes les gustan mucho los juguetes que hacen ruido porque, además de divertirles, también les ayudan a reducir la ansiedad. Pues bien, este paquete incluye un total de 12 juguetes para canes de todos los tamaños: helado, estrella, naranja, zanahoria… Todos son muy suaves y están fabricados con felpa y algodón. Y todavía hay más, porque limpian los dientes y masajean las encías, cuidando así la salud bucodental de los perros.

Comprar en Amazon

Pelota Denta Fun para Perros

Una pelota para perros de todas las razas y tamaños, fabricada con caucho natural y de sabor menta. Masajea suavemente las encías y es segura y muy duradera. La relación calidad-precio es estupenda y hay varias medidas disponibles: 5, 6 o 7 centímetros de diámetro. Seguro que tu perro se lo pasa muy bien jugando con ella en el jardín de casa o en la playa en verano.

Comprar en Amazon

Alfombra para rociadores para Perros

A los perros, al igual que a los niños, les encanta refrescarse en verano. Si tienes un jardín o una terraza en casa, puedes animarte con esta alfombra de rociadores para que se refresque en los días más calurosos. Los rociadores están fabricados con PVC ecológico y no contienen ninguna sustancia tóxica, así que si los muerde no pasa nada. Simplemente tienes que conectar la alfombra a una manguera de jardín, ajustar la presión del agua, ¡y listo!

Comprar en Amazon

Alimento seco para perros adultos

Si quieres darle a tu perro la mejor alimentación, este saco de alimento seco para canes adultos es fantástico. Consiste en una fórmula hipoalergénica sin cereales, a base de salmón y patatas. Los extractos de hierbas tienen propiedades antioxidantes, de forma que retrasan el envejecimiento prematuro de la piel y las células. Es adecuado para todas las razas y tiene un sabor delicioso.

Comprar en Amazon

Snacks naturales para perros

Y, por último, un snack 100% natural en formato barritas de salmón con piel. Tiene un contenido en proteína animal muy alto y es bajo en grasas, lo cual es un gran punto a favor. Puedes utilizarlo a modo de recompensa para reforzar el aprendizaje positivo, siempre dentro de una dieta equilibrada.

Comprar en Amazon

¡Feliz Día Mundial del Perro 2021!