Feliz Día Mundial del Perro: Razones por las que tener uno como mascota

Hoy, 21 de julio, se celebra el Día Mundial del perro y tenemos que festejarlo por la puerta grande.

Mi perro llegó a mí en un momento muy difícil de mi vida pero desde aquel 28 de mayo consiguió que las penas fueran menos penas a su lado. Siempre me sacaba una sonrisa cuando nadie más podía hacerlo. Nos convertimos en uña y carne y tengo la suerte de llevar más de 5 años disfrutando de sus locuras, que no son pocas.

Él es noble, muy inteligente, sociable con los humanos y no tanto con los perros (culpa mía). Aquel que lo conoce me dice "que está loco", y aunque siempre lo defina como un perro "malísimo" realmente disfruto de su bendita locura.

Su objetivo en la vida es hacer feliz la mía y lo consigue cada día. Feliz de tenerte siempre conmigo, Brandy.

Hoy, en Mascotíssimas, os explicamos por qué tener un perro como mascota es la mejor decisión que puedes tomar, pero antes tenemos que advertir que un perro no es un juguete. Cuesta dinero mantenerlo, no podemos dejarlo solo mucho tiempo porque son dependientes, necesitan ir al veterinario, hacer ejercicio, relacionarse con otros perros y otras personas y no deben estar todo el día en la casa. Si quieres un perro tendrás que incluirlo en tu vida durante muchos años, pero aun así, será la mejor decisión que tomes.

Razones por las que tener un perro como mascota

-Siempre te hará compañía: Proporcionan una sensación de bienestar emocional a través de su amor incondicional. Consuela a las personas que viven solas e incluso ayuda los que han perdido a un ser querido a recuperarse de ese trauma personal.

-Te ayuda a no tener una vida sedentaria: Los perros tienen que salir entre 2 y 3 veces al día, por lo que te obligará a salir a la calle aunque no te apetezca. De esta manera harás ejercicio físico y tomarás el aire fresco que también necesitas.

-Mejora tu salud: Hay estudios que demuestran que los propietarios de un perro tienen la tensión arterial y el colesterol más bajos que las personas que no conviven con un perro y, además, tienen menos probabilidad de padecer problemas de salud. Tienen un sistema inmunitario más fuerte, esto les ayuda a estar bien y a pasar menos tiempo superando enfermedades.

-Es un buen terapeuta infantil: Los perros ayudan a los niños a relacionarse pero también hay estudios que indican que los niños con un amigo peludo faltan menos a clase por enfermedad y se enfrentan mejor a tratamientos si tienen un perro en casa.

-Te ayuda a socializar con las personas: Las personas que tienen un amigo de cuatro patas a su lado socializa mejor con otras personas. Tener uno te obliga a relacionarte por la calle e incluso es probable que hagas nuevos amigos gracias a tu mascota.

-Te hace desconectar de todo: Muchas personas salen con su mascota a dar un paseo o hacer deporte para despejarse y pasar un tiempo de calidad con él/ella.

-Te querrá siempre: Pase lo que pase o seas como seas con otras personas, si quieres a tu perro él te querrá 10 veces más. Cuando te vea entrar por casa irá a saludarte e incluso puede que te lleve regalos como juguetes o ropa. Su amor es infinito y así te lo demostrará.