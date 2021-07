Cómo cepillar los dientes a tu perro y conseguir que sea todo un éxito

Aquellas personas que tienen mascotas saben perfectamente que tener un animal en su vida va más allá de alimentarlo. Si esa mascota en concreto es un perro, además de la alimentación es importante estar pendiente de sacarlo a pasear, hacer actividades o cuidar su higiene.

Por desgracia, esta última es una de las tareas más complicadas para realizar, sobre todo si hablamos de la higiene bucodental, que es fundamental para evitar que se acumule la placa bacteriana y de lugar a infecciones graves.

Por este motivo, es importante acostumbrar al perro a cepillarle los dientes desde el primer momento que llega a casa (aunque si es un cachorro tardará unas cuantas semanas en tener su dentadura definitiva) y evitar la halitosis, la inflamación de encías o el sarro. Hoy, desde Mascotíssimas, os enseñamos paso a paso cómo poder cepillar sus dientes y que sea todo un éxito.

Cómo cepillarle los dientes a tu perro

-Encuentra una pasta dental que le guste. No hablamos de una pasta de humanos, si no pastas dentales especiales para perros. Coge un poco y dásela para que se familiarice con ella (no pasa nada porque se la trague).

-Utiliza un cepillo especial. Aunque los cepillos que usamos nosotros son válidos, lo cierto es que existen otros que te van a facilitar mucho el cepillado. Los hay para meterlos dentro de los dedos y que así se pueda introducir más fácilmente en las encías, otros de un tamaño más largo con varios cabezales para adaptarse mejor a la boca del animal, etc.