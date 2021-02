Cómo ayudar a tu perro a no tener sarro: prevenir y eliminar

Si tienes un perro desde que era cachorro, es probable que hayas ido viendo cómo sus dientes han ido cambiando de forma e incluso puede que también de color. Esto se debe al sarro, que supone uno de los problemas más comunes entre estos animales.

Hoy queremos ayudarte a mejorar la apariencia bucal de tu peludo. Es fundamental prevenirlo de este problema con una buena higiene, ya que si no lo haces puede causarle mayores problemas como infecciones o halitosis. Por si no sabes identificar bien el sarro en tu perro, debes saber que aparece como pequeñas manchas marrones o amarillentas que se van acumulando en las encías y va bajando hasta llegar a cubrir el diente por completo. Básicamente se define como "la acumulación de placa bacteriana sobre la dentadura".

¿Cómo prevenir el sarro?

A continuación te dejamos pequeños hábitos para evitar que se acumule sarro en tu mascota:

1. Cepillándole a diario. Aunque al leer esto lo primero que has podido pensar es "vaya rollo", los perros son como los humanos y necesitan que se les cepille para evitar la acumulación de la placa bacteriana. Si tú te lavas los dientes unas tres veces al día, ¿por qué no intentas lavárselos a él? Si lo acostumbras desde cachorro, no tendrás ningún problema, pero si jamás has lavado los dientes de tu perro es probable que te cueste más. En cualquier tienda de mascotas encontrarás cepillos y pastas de dientes especiales para facilitarle el lavado. De esta manera también notarás cómo el aliento de tu mascota será más fresco.

2. Dándole juguetes o comida especial para mantener sus dientes más limpios. Probablemente este método te suene más. Existen muchas formas de prevenir el sarro como las golosinas/huesos dentales. Para ellos son "premios" y para nosotros es una forma de ayudarles a mejorar su higiene bucal.

3. Comida natural. Si tu perro acumula mucho sarro es probable que no lleve una alimentación 100% sana. Esto se debe a que no solo le das pienso si no que muchas veces optas por darle otro tipo de comida que no le benefician a sus dientes. Aquí te dejamos una lista de comida natural que te ayudará con tu can.

Cómo eliminar el sarro

Si al leer este artículo crees que estos consejos ya no pueden ayudarte porque tu perro ya tiene mucho sarro acumulado, te aconsejamos que lo lleves a tu veterinario para que le haga una profunda limpieza de dientes para que elimine el sarro por completo.

El veterinario examinará a tu perro y te aconsejará mejor que nadie. Si no acumula una gran cantidad de sarro, probablemente te aconsejará seguir los consejos que te acabamos de dar, ya que para hacer una limpieza dental debe dormir al perro.

Si finalmente decides eliminar todo rastro de sarro, tienes que cambiar los hábitos de higiene y alimentación para evitar que se vuelva a formar. Para eso, tendrás que guardar este artículo y seguir las 3 formas que acabamos de darte para prevenirlo.