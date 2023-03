Conoce las dos nuevas versiones del alisado brasileño de Kativa que están revolucionando las redes

El alisado top ventas de Amazon de la marca Kativa no deja de reinventarse y vuelve para sacarnos una sonrisa a todos, explotando al máximo su reconocido nombre en el mundo de los alisados en casa.

En un primer momento la marca ofrecía dos opciones diferentes, siendo el tratamiento de alisado Brazilian Straightening Natural (la caja naranja) el más famoso y vendido de Amazon en su día y en la actualidad. Pero es cierto que por culpa de algún fallito como que aclaraba tu pelo, lo volvían una mala opción para algunos. Kativa no a tardado en solucionarlos sacando dos nuevas versiones; una de ellas centrada en el encrespamiento y la rapidez, y la otra para aquellos cabellos con tonalidades más oscuras o tendencia a volverse naranja como las decoloraciones.

Como su propio nombre indica este producto no es un alisado como tal si no que está más indicado para aquellas personas que tienen encrespamiento y necesitan ponerle solución; piensa en él como un tratamiento para quitar el frizz y no como en un alisado. Quien considere, por la falta de información, que este tratamiento te va a dejar el mismo resultado que el de la caja naranja, está muy equivocado y esto esta haciendo que las valoraciones por parte de los usuarios no sean tan buenas.

Este producto es apropiado para aquellas personas que con el pelo liso y casi liso que buscan eliminar el frizz sin tener que someterse a la plancha en el proceso. El alisado anti-frizz de Kativa suavizará tu melena y le quitará algo de volumen. Si tienes el pelo estropeado y buscas darle una apariencia más sana, este tampoco sería el formato más indicado para ti ya que no se notan muchas diferencias en cuanto a una posible apariencia mas saludable en tu melena pero sí que deja el mismo brillo que su predecesor.

¿Lo mejor? que sin duda este tratamiento reduce considerablemente el tiempo de aplicación, no es engorroso y lo puedes hacer fácilmente tú solo en casa ya que en menos de una hora lo tendrás listo en pocos pasos. Tan solo aplica el producto, sécalo con el secador mientras lo peinas hacia abajo y listo. Olvídate del frizz sin cambiar la fisionomía de tu cabello con el alisado sin plancha de Kativa Anti-Frizz. A demás este pack contiene a parte del tratamiento alisante, un champú post alisado y acondicionador post alisado para hacer más duradero su resultado. Estos resultados pueden perdurar hasta 30 días si lo cuidas, por lo que ten en cuenta que debes usar los productos apropiados.

Comprar tratamiento de Alisado sin plancha Kativa Anti-Frizz en Amazon por 10,49 euros.

Este alisado sí que deja los mismos resultados que el alisado Brazilian Straightening Natural pero a demás con una gran mejora en la que el otro tratamiento flaqueaba, que son los pelos oscuros. Para estas personas el echo de que se les pudiera poner el pelo un poco naranja era un gran riesgo por el que seguramente no querían pasar. Ellos también buscaban un alisado de confianza con las características del alisado brasileño de Kativa y gracias a este nuevo alisado ya pueden realizarse el tratamiento sin preocuparse por acabar hechos una zanahoria.

Este producto no modifica el color de las mechas o tintes que tengas aplicado, dejará tu pelo liso y sin encrespamiento pero sin afectar a tu volumen. Para algunos el echo de que no aporte modificaciones en el volumen puede llegar ser un problema pero si ese no es tu caso y tienes el pelo oscuro este tratamiento es la mejor de las opciones. No te va a aportar un resultado liso-tabla pero con dos pasadas de plancha lo consigues evitando así tener que estar infinitas horas frente al espejo quemando tu pelo.

Hay un fallo y es que el producto tiene un compuesto azul que pigmenta mucho las superficies y telas pero que es clave para evitar las tonalidades anaranjadas, por lo que ten cuidado con tus toallas y baño en general. Te recomendamos que si tienes un lavadero o alguna habitación similar como una terraza, lo realicen en ese área. Te evitarás de unas cuantas de horas limpiando el baño.

Está especialmente pensado para pelo oscuro, castaño y marrón chocolate pero también para los cabello con diseños de color como "balayage" para eliminar la tendencia al naranja en la mecha. En contraposición, no reduce ninguno de los pasos originales (lavar-secar-aplicar-secar-planchar-lavar) por lo que seguirás tardando una tres horas la aplicación completa.

Debes seguir los consejos y utilizar los productos recomendados por la marca Kative para disfrutar de una durabilidad de hasta 12 semanas aproximadamente. Si quieres un pelo liso, brillante, sin frizz y con volumen sin apostar al azar tu precioso color oscuro, el alisado de Kativa para pelo oscuro te aportará todos estos beneficios con una durabilidad increíble.

Comprar tratamiento de Alisado brasileño para pelo oscuro de Kativa en Amazon por 15,96 euros.

