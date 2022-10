Última oportunidad para conseguir la Philips OneBlade con más de un 30% de descuento

Aunque no estemos en época de verano, el cuidado corporal sigue formando parte de nuestra higiene personal y es fundamental para aquellos que quieran tener una piel suave. Amazon nos ofrece esta maquinilla de afeitar que cuenta con más de 45.000 valoraciones y que es la solución ideal a tus problemas con el cabello.

Con más de 45 minutos seguidos de duración, tres peines-guía y una cuchilla de recambio adicional, este producto se ha posicionado como uno de los más vendidos de su sector. Por si fuera poco, tiene un 32% de descuento. ¡Corre y no te quedes sin ella!

Este producto recortará tu barba con gran precisión gracias a uno de sus 3 peines-guía que vienen incluidos. Tendrás tres opciones dentro de tu afeitado: 1 mm para una barba corta, 3 mm para un recorte ajustado y 5 mm para una barba larga. Otra función que destaca sobre el resto es su manera de perfilar. Su cuchilla doble conseguirá que puedas recortar en cualquier dirección para obtener una mayor visibilidad y ver cada pelo que cortes. Marcarás tu estilo en cuestión de segundos. OneBlade no apura tanto como una cuchilla tradicional, de manera que tu piel no sufrirá cambios y conservará su suavidad.

Esta maquinilla cuenta con una nueva y revolucionaria tecnología diseñada para perfilar el vello facial y afeitar el vello corporal. Su sistema de protección dual, con un revestimiento deslizante combinado con puntas redondeadas, hará que el afeitado sea más fácil y cómodo. Incluso con los pelos más largos, con la última tecnología de afeitado nos aseguraremos de un corte rápido. OneBlade seguirá los contornos de tu cara para que puedas recortar la parte te guste más.

Las cuchillas están diseñadas para ofrecernos un rendimiento duradero. Cada una de ellas dura hasta 4 meses para obtener la mejor experiencia de afeitado posible. Es resistente al agua, por lo que es fácil de limpiar con sólo enjuagarla bajo el grifo. La batería recargable ofrece 45 minutos de rendimiento constante después de una carga de 8 horas.

Estas son algunas valoraciones de los usuarios de Amazon:

"Me encanta. Deja el apurado que necesito, la batería dura mucho y la cuchilla también. Para el uso que le doy, de una vez por semana, he estado usando una cuchilla durante un año. No tengo ninguna queja con el producto".

"Es muy manejable y se adapta perfectamente pero para mi lo más importante es su eficiencia, su cabezal rasura perfectamente tratando tu piel con suavidad, yo tengo la piel atópica y muy seca y es la maquinilla eléctrica que mejor me ha funcionado y he tenido otras de valor muy superior que no me protegían la piel ni la mitad que esta, me ha ido tan bien que le regalé otra a mi hijo otra depilarse piernas y brazos y está encantado!!".

*En calidad de Afiliado de Amazon, De Compras obtiene ingresos por las compras adscritas que cumplan los requisitos aplicables.