Rapid Brow, el serum potenciador que tus cejas necesitan ¡ahora con el 21% de descuento!

Las cejas son el gran olvidado en las facciones de nuestra cara y aunque cada día nos preocupamos más por cuidarlas hay factores como la falta de densidad, un mal cuidado en el pasado, el uso algún tratamiento o medicamento u otros factores pueden llegar a complicarnos el trabajo.

Tener unas cejas pobladas es el deseo de muchos y desde hace unos años para acá se han convertido en tendencia. Sin duda mejoran el look de nuestra mirada consiguiendo un efecto más dramático y llamativo, matizando las facciones de nuestra cara de forma natural.

En la adolescencia muchos odiábamos nuestras cejas pobladas y despeinadas, esto a ocasionado que muchas personas hayan optado por depilarlas (a veces demasiado finas). Esta actividad prolongada en el tiempo debilita y acaba por detener el crecimiento en algunas zonas de las mismas.

Si este es también tu caso o simplemente por genética tus cejas son poco pobladas y quieres darles un cambio radical te presentamos uno de los productos que más furor están causando en redes, siendo top ventas en Amazon con excelentes valoraciones por parte de los usuarios.

La mágica formula de RapidBrow enriquecida con biotina, pantenol y principios activos avalados por ensayos clínicos hace posible tener unas cejas perfectas independientemente de cual sea nuestro caso. Logra un aspecto denso, definido, saludable y ¡absolutamente hermoso!

RapidBrow Eyebrow Enhancing Serum de 3 ml se creó específicamente para las cejas con un exclusivo complejo llamado Hexatein2 (una combinación única de proteínas fortificantes, péptidos estimulantes e ingredientes nutritivos diseñada para ayudar a acondicionar y mejorar la apariencia de las cejas).

Este serum es completamente transparente y ayuda a fijar las cejas, así que considéralo como un gel fijador con beneficios. Notarás tus cejas más saludables y rellenas tras terminar el primer tubo.

A continuación te dejamos algunas de las reseñas realizadas por aquellos que ya se suman al club de las cejas de infarto con RapidBrown, ellas te lo agradecerán:

"No sé si es debido al tiempo que hace que no las hago a diario o del producto en si. Me han salido las pelitos y sigo aumentando mi tamaño de ceja. Las había depilado finas hace muchos años y veo que aún sale más cantidad de la que creía"

"Perdí prácticamente todas mis cejas tras la quimioterapia. Había probado otros productos más caros sin notar resultados. En dos meses usándolo mañana y noche tengo las cejas mucho más pobladas. Aunque como consecuencia del tratamiento tratamiento nunca volverán a ser como antes, han mejorado muchísimo. Seguiré utilizando el producto. Lo recomiendo 100%"

"Muy buen producto. Lo utiliza mi mujer que es una friki de la cosmética y la perfumería (tiene incluso un blog y canal en youtube de estás cosas...) y si dice que algo es bueno, es que es bueno"

"No tenía cejas desde los veinte años porque me depilaba con cera. Me han crecido casi que como cuando era joven en un mes. Lo recomiendo"

*En calidad de afiliado de Amazon, De Compras obtiene ingresos por las compras adscritas que cumplen los requisitos aplicables.