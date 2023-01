Rebajas 2023: Disfruta de este Asus con más de un 15% de descuento

Ya inmersos en 2023, todos sabemos que las rebajas de invierno comienzan en cuanto los Reyes Magos vuelven a Oriente. Pues, las grandes empresas como Amazon, han querido adelantarse a los acontecimientos y ya nos dan la posibilidad de comprar todos esos artículos que no hemos podido adquirir en Navidad. Por ejemplo, este portátil de última generación Asus VivoBook 15 está rebajado un 19%.

Procesador Intel Core i7, disponible en varios colores y una gran capacidad de almacenamiento son algunas de las principales características de este producto que está arrasando en la multinacional americana.

Este ASUS VivoBook 15 cumplirá con tus necesidades informáticas diarias con un gran estilo y dinamismo. Está equipado con un procesador Intel Core i7 y, gracias a la nueva GPU NVIDIA GeForce, podrás hacer todo lo que te propongas. También está reforzado con un sistema de almacenamiento doble que combina las velocidades de un SSD con la capacidad de un HDD. Este dispositivo cuenta con una tapa metálica que lo diferencia del resto de productos y su diseño es toda una declaración de intenciones. Tendrás la posibilidad de elegir entre el gris, el negro o el oro. El tema de los colores expresivos continúa bajo la tapa, donde la tecla 'Intro' de color amarillo toma el protagonismo. Equipado con el nuevo procesador Intel Core i7, este portátil ofrece hasta 16 GB de memoria y la GPU más moderna, dándonos un rendimiento mayor por si lo necesitas para realizar cualquier tarea.

Comprar por 849,00€(antes 1.046,32€).

Todos los modelos VivoBook están equipados con un caloducto de 8 mm y un nuevo ventilador IceBlades que son los encargados de acelerar la transferencia térmica y ofrecer una capacidad de disipación excelente. El ventilador IceBlades está compuesto por 87 aspas y el rotor está hecho de un polímero de cristal líquido que pesa menos y es más fino que los ventiladores ordinarios. Las aspas curvadas en 3D mueven más aire y hacen menos ruido, mientras que el rodamiento fluidodinámico ayuda a reducir las vibraciones y el ruido que caracterizan a este tipo de ventiladores. Con este ordenador podrás trabajar y entretenerte en cualquier lugar gracias a su peso de solo 1,7 kg y un perfil ultrafino, con el que se deslizará fácilmente en tu mochila sin representar una carga excesiva. Como característica peculiar, tiene un diseño de almacenamiento doble que acelera el acceso a los datos y ofrece una capacidad excepcional.

Estas son algunas valoraciones de los usuarios de Amazon:

"Estoy contentísima con el, no pesa nada, el procesador es fantástico, no tiene nada que no me guste".

"Compré este portátil porque por el tema de marca y relación calidad-precio, encontré que estaba muy bien. Las características del dispositivo también se ajustaban bastante a lo que yo buscaba, así que perfecto".

