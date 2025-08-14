Aire acondicionado split Origial: hogar fresco en verano y cálido en invierno con eficiencia total

El AirNature 2250 WiFi no es solo un aire acondicionado más, es un sistema pensado para que tengas el control total de la temperatura. Con 2250 frigorías y 9000 BTU, enfría rápido los espacios medianos y, gracias a su bomba de calor, también mantiene el ambiente cálido en invierno.

Además, la conectividad WiFi y la aplicación móvil permiten gestionar el dispositivo desde cualquier lugar. Ajustar la temperatura mientras estás de camino a casa o programar el encendido para que la casa te reciba fresca al llegar ya no es un lujo, sino algo cotidiano. Y si prefieres no depender del móvil, el control remoto y el panel táctil facilitan cambios de configuración al instante. Ahora, además, está con descuento del 25 % en PcComponentes. ¿A qué estás esperando para mejorar el ambiente de tu hogar?

Lo mejor del aire acondicionado AirNature 2250 WiFi

Bomba de calor integrada : calor en invierno, frío en verano, todo en un solo dispositivo.

: calor en invierno, frío en verano, todo en un solo dispositivo. Conectividad avanzada : controla tu aire desde la app o mediante el control remoto, incluso fuera de casa.

: controla tu aire desde la app o mediante el control remoto, incluso fuera de casa. Programable y eficiente : temporizador de 24 horas, rango de temperatura ajustable de 15 a 32°C y función Eco que ayuda a reducir el consumo energético.

: temporizador de 24 horas, rango de temperatura ajustable de 15 a 32°C y función Eco que ayuda a reducir el consumo energético. Mantenimiento simplificado : función de autolimpieza que asegura aire limpio y prolonga la vida útil del equipo.

: función de autolimpieza que asegura aire limpio y prolonga la vida útil del equipo. Versatilidad total: modos frío, calor, deshumidificador, ventilador, noche, Eco y Turbo.

Comprar en PcComponentes por ( 359,99 ) 268,99 €

¿Por qué elegir el AirNature 2250 WiFi?

AirNature 2250 WiFi

Porque combina prestaciones de gama alta con facilidad de uso. Mientras otros modelos requieren ajustes constantes o mantenimiento frecuente, el AirNature 2250 WiFi se adapta a tu rutina y mantiene la eficiencia energética. Además, su diseño elegante y discreto encaja en cualquier habitación sin desentonar.

¿Para quién es ideal este split?

Para hogares y oficinas medianas que buscan un control preciso del clima, con la comodidad de gestionar todo desde el móvil o un simple mando. Según las opiniones en PcComponentes, los usuarios destacan la rapidez en enfriar o calentar.

Ahora mismo está disponible en PcComponentes, con envío rápido y descuentazo del 25 %. Así que no lo dejes escapar, porque no durará mucho en oferta.

Con el aire acondicionado split Origial AirNature 2250 WiFi, la climatización deja de ser un problema. Ideal para mantener la temperatura perfecta, ahorrando energía y asegurando confort durante todo el año.