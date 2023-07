¿Rutina facial en tan solo un bálsamo? El secreto de las famosas con hasta 18 usos cosméticos

El bálsamo egipcio más buscado en internet llego a España en 2015 y desde aquel momento no ha dejado de causar furor. Agotado en todas las plataformas era prácticamente imposible de encontrar, en 2017 se buscaba más en Amazon que el nuevo Iphone. Esta no es una crema cualquiera, lleva más de 20 años en el mercado y anualmente vende una cantidad de unidades desorbitada.

No todas las cremas son susceptibles a dar el salto a las farmacias pero este bálsamo inspirado en una fórmula ancestral egipcia ha conseguido enamorar hasta a los más exigentes convirtiéndose en un imprescindible dentro de la rutina facial y capilar de muchos.

La mismísima Elsa Pataky desveló que utilizaba Egyptian Magic Skin Cream hasta en la piel de sus hijos (al tener propiedades curativas) y otras celebridades como Kate Bosworth o Brooke Shields llevan años recomendándola como si del elixir de la juventud se tratase.

Enriquecida principalmente por aceite de oliva, cera de abeja o propóleo ofrece multitud beneficios para la piel y el cabello. Su fórmula es apta para todo tipo de pieles, incluida la de los más pequeños. Sin duda la firma lo tubo claro a la hora de bautizarla, es mágica. Altamente efectiva y segura combina de una forma nunca vista sus ingredientes, los cuales son 100% naturales.

A continuación te ofrecemos una lista con los 18 usos principales que recomiendan los farmacéuticos y dermatólogos:

Principales usos de Egyptian Magic Skin Cream

Curativa para picaduras, cortes y quemaduras solares o de otra índole: Es capaz de aliviar el dolor tras picaduras de plantas e insectos y calma la sensación de quemazón después de quemaduras, incluidas las de sol. Es más efectiva que los Aftersun convencionales por lo que se convertirá en un aliado imprescindible para la piel de grandes y pequeños durante el verano. Además si tienes algún corte o herida superficial Egyptian Magic Skin Cream mantendrá la herida hidratada y acelerará su cicatrización. Aplica una cantidad generosa en la zona afectada y verás como se recupera enseguida. Una hidratante y antiedad excepcional: Está demostrado que si utilizamos Egyptian Magic Cream dos veces al día luciremos una piel más suave y luminosa por lo que nos veremos más jóvenes y con una apariencia más saludables. Lo ideal es aplicarla antes de dormir, o mientras que realizas tareas o descansas en casa. La prebase de maquillaje amada por las celebrities de Hollywood: Los estilistas y maquilladores profesionales de renombre suelen utilizarla para aportar brillo y preparar la piel antes de maquillarla obteniendo resultados más ligeros (evitando el efecto máscara). A modo de iluminador aporta un efecto natural sin pigmentos de purpurina: Perfecto para crear un looks inocentes y jugosos. Aplica una pequeña cantidad por todo el rostro o para iluminar zonas especificas como mejillas o párpados. Como desmaquillante: Eficaz hasta con el maquillaje más resistente. Elimina por completo los residuos de máscara de pestañas, labiales permanentes y eyeliners. Para ello solo tendrás que aplicar una pequeña cantidad con la yema de los dedos y masajear la zona, tras esto retira con un algodón y procede a lavar la piel con tu gel y agua micelar habitual. Mascarilla hidratante: Si notas la piel seca, tirante o apagada esta es tu solución. Aplica en el rostro una buena cantidad de este bálsamo a modo de mascarilla y deja que sus componentes naturales hagan su trabajo, con tan solo 30 minutos será más que suficiente para devolverle a tu piel la elasticidad. Una vez realizado este proceso te recomendamos que la retires con un paño caliente para ayudar a que penetre mejor en la piel. Si tienes pendiente un vuelo o trayecto largo puedes usarla durante el viaje para evitar que la calefacción o aire acondicionado sequen tu cara. Contorno de ojos: Si la zona de la ojera se encuentra seca, opaca u oscura tan solo deberás de aplica una pequeña cantidad a toquecitos tras haberlo calentado con la yema de los dedos previamente. Realiza este proceso a diario para obtener resultados visibles. Los usuarios están encantados por su excelente hidratación y múltiples propiedades. Disminuye los eccemas y la psoriasis: Si buscas una alternativa natural a los tratamientos convencionales Egyptian Magic Skin Cream va a servirte de gran ayuda. Aún teniendo en cuenta que ambas patologías tienen distinta naturaleza, las dos pueden ser tratadas con este bálsamo, dando excelentes resultados. Según los expertos tan solo debes aplicarla dos veces al día, siendo constante lograrás curar y mejorar la calidad de la misma. Pomada para tatuajes: Tras tatuarse Egyptian Magic Skin Cream ayudará a la cicatrización, reduciendo la aparición de costra y suavizando arañazos y rojeces. Loción para después del afeitado: Al no contener alcohol ni otros productos químicos que puedan secar tu piel es perfecta para relajar y mejorar la elasticidad cuando la piel se encuentra más vulnerable. Crema de manos y cutículas: Aplícala antes de dormir para amanecer con unas manos suaves y piel renovada, a la hora de utilizarla te recomendamos el poner énfasis en las cutículas si estas se encuentran duras o dañadas. Bálsamo labial: Al tratarse de un producto 100% natural no crea dependencia, a diferencia de las vaselinas convencionales. Usándolo regularmente y devuélvele la vida e hidratación a tus labios hasta cuando estos se encuentran secos o heridos. Talones y codos agrietados: Este bálsamo se puede usar en cualquier parte del cuerpo, para un mayor efecto aplica una cantidad generosa de Egyptian Magic Skin Cream antes de dormir y cubre la zona dejándolo actuar durante toda la noche, suavizará mucho la sequedad. Para durante y después del embarazo: Para evitar las estrías durante el embarazo aplícalo en pechos, vientre y muslos. Según las mamás es el remedio ideal, sobre todo en las estrías y pezones agrietados. Despreocúpate de los posibles daños irreversibles que causan el embarazo y mantén tu piel tersa. Alivia las rozaduras de tu pequeño por culpa del pañal: Su fórmula no irrita y es libre de petróleo por lo que no dañará la delicada piel de tu bebé, es maravillosa para prevenir y curar las rozaduras que causan el pañal, a la misma vez hidratará y suavizará su piel. Sin embargo, tal y como ocurre con cualquier producto para el cuidado de los más pequeños debes consultarlo con tu pediatra y no usarla si es alérgico a cualquier producto de la abeja. Aceite de masaje: Tan solo tendrás que calentar el bálsamo con tus manos y este se convertirá en un aceite super nutritivo con gran numero de beneficios y alta capacidad de hidratación. Crema hidratante vaginal y lubricante: De acuerdo a las recomendaciones de muchos ginecólogos Egyptian Magic Skin Cream es un gran lubricante que ayuda a hidratar las zonas más delicadas. Acondicionador y mascarilla natural para el cabello: Según muchos consumidores este uso ha resultado ser uno de los descubrimiento más beneficiosos. Hidrata el cabello en profundidad reponiendo los aceites naturales. Para sacarle el máximo partido te recomendamos que una vez a la semana y con el pelo húmedo apliques el bálsamo a modo de mascarilla o ayudándote de una fuente de calor y dejes actuar durante una hora. Poco a poco irás viendo como tu pelo se llena de vida.

A continuación os dejamos algunas valoraciones que podrás encontrar en Amazon:

"Compré esta crema por primera vez hace unos años y ahora al gastarse he comprado esta en Amazon, en teoría es la misma , es maravillosa, no sé qué uso le esta dando la gente, por que solo me falta leer que la han untado en pan y se la han comido, en serio, yo la uso para las quemaduras en la piel y es mágica, no queda ni rastro, ni cicatriz ni nada, una maravilla de crema"

"Tengo dermatitis en la cara y zonas bajas y al ser zonas tan delicadas algunas cremas irritan y las que llevan corticoides funcionan pero a costa de usar ese compuesto.Era totalmente escéptico y pensaba que no me iba a funcionar pero al revés, en 1 semana la inflamación, enrojecimiento y picor se han reducido muchísimo. Recomendable."

"Mi marido tiene soriasis y lleva dos años utilizándola, desaparecen la heridas y queda la piel nueva perfecta!"

Millones de personas ya la utilizan y están más que satisfechas con los resultados que ofrece Egyptian Magic Skin Cream ¿A qué esperas para probarlo?

*En calidad de afiliado de Amazon, De Compras obtiene ingresos por las compras adscritas que cumplen los requisitos aplicables.