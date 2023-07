Que el sudor no te traiga de cabeza este verano: Pespirex, el desodorante antitranspirante viral

Independientemente de la controversia que han generado este tipo de productos, los estudios acerca de los desodorantes antitranspirables no han llegado a demostrar que estos puedan ser perjudiciales en pieles normales y sanas.

Pero es inevitable hacerse una pregunta ¿qué pasa con el sudor que en vez de eliminarse de forma natural se queda retenido en las glándulas sudoríparas? Absolutamente nada, simplemente el sudor queda retenido en la glándula o bien va saliendo, pero con un flujo mucho más lento, todo depende del grado de sudoración de la persona.

Debemos de tener en cuenta que estos desodorantes funcionan principalmente por estar compuestos de cloruro de aluminio a base de alcohol y están especialmente recomendados para aquellas personas que sufren mal olor en el sudor o un exceso del mismo.

La gama de desodorantes de Perspirex es la más vendida y recomendada por los usuarios de Amazon ya que no solo funcionan a la perfección si no que tiene una duración de hasta cinco días, ofreciendo una protección duradera contra la formación de sudor y olores.

El Roll On desodorante Anti-Sudor para hombres y mujeres previene la caída del nivel de pH gracias a su sistema de cuidado de la piel proporcionando una sensación especialmente agradable. Clínicamente probado, protege la piel de posibles irritaciones si se utiliza como indica la marca. Es muy importante ser consciente de que este no es un desodorante normal y para obtener resultados óptimos debes aplicarlo con los seis tips que os contamos a continuación.

¿Cómo utilizar Perspirex?

El abuso de Perspirex (al igual que sucede con cualquier otro antitranspirable) puede ocasionar sequedad, picores y enrojecimiento en la zona, pudiendo llegar a producir eccema irritativo a largo plazo o situaciones más peligrosas. Si estás pensando en usar Perspirex es muy importante que tengas en cuenta los siguientes consejos para garantizar su seguridad.

No haberte depilado, rasurado o haberte hecho la depilación láser al menos 48 horas antes de aplicarte Perspirex. No haberte aplicado desodorante o antitranspirante 24 horas antes de usar Perspirex. La piel en la que apliquemos Perspirex no debe estar irritada, con cortes o alguna especie de sequedad o quemadura. La zona debe estar limpia y totalmente seca, esto es muy importante La forma correcta de aplicarlo es por la noche antes de irnos a dormir, sin abusar. Unicamente aplicaremos dos pasadas en sentido ascendente y otras dos en descendente ya que si abusas en cuanto a cantidad tu piel puede llegar a irritarse. A la mañana siguiente debes enjuagar muy bien (únicamente con agua y jabón) la zona donde hayas aplicado el producto. No es necesario repetir su aplicación hasta que pase el tiempo indicado. Independientemente de que nos duchemos, su eficacia se mantendrá intacta durante el periodo anunciado.

Linea de desodorantes antitranspirables de Perspirex

El mas conocido y vendido de la marca, está indicado tanto para hombres como para mujeres y tiene una duración aproximada de entre 3 y 5 días.

Todos sus desodorantes están clínicamente probados y dermatológicamente testados garantizando su eficacia. Debes tener en cuenta sus posibles contraindicaciones en algunas personas y seguir las instrucciones adjuntas por la firma para así obtener unos resultados óptimos.

Si sufres de sudoración severa y quieres un grado extra de protección, la firma cuenta con el formato Strong, el cual supone una revolución en el mundo de los antitranspirantes por poseer una elevada eficacia en el control del sudor. Con una sola aplicación tendrás hasta 5 días de protección ante el sudor para que esta incomoda situación no afecte a tu vida cotidiana.

Si no sufres de este problema te recomendamos usar Perspirex Original y si tu piel es sensible la mejor opción será Perspirex Confort, del cual hablaremos a continuación.

El formato Confort ofrece una alternativa interesante para las pieles más delicadas ya que posee una elevada eficacia en cuanto al control de la sudoración con su fórmula patentada en el cuidado y protección de la piel.

Este producto también te ayudará a evitar las posibles irritaciones por el propio sudor, ofreciéndole más tolerabilidad a nuestra piel. La alta tolerancia cutánea del antitranspirante Perspirex Comfort se debe a su sistema “CPX skin caresystem”, que minimiza la irritación y ofrece mayor confort a la piel.

Se recomienda aplicarlo durante 2 o 3 días consecutivos y después, espaciar su uso a 1 o 2 veces por semana según las necesidades.

Este formato es el más fuerte de la gama, es unisex pero está especialmente indicado para hombres con sudor de olor fuerte y abundante.

El spray para pies y manos de Prespirex no solo eliminará el sudor sino que también protege del mal olor que sobre todo se puede generar en tus pies. Su alta eficacia tiene una duración de hasta tres días. Al igual que los formatos anteriores, asegúrese de seguir las instrucciones a la hora de aplicarlo.

El sudor en las manos o el mal olor en los pies es una situación bastante desagradable que afecta a muchas personas, vuelve sentirte seguro en tus círculos sociales y actividad diaria.

Por ultimo debemos aclarar que Perspirex es seguro durante el embarazo ya que no llega al torrente sanguíneo pero este no es recomendable durante el periodo de lactancia en aquellas zonas que puedan entrar en contacto con el bebé. No es recomendable que entre en contacto con la pie de niños menores de 12 años y a partir de esta edad la marca aconseja que exclusivamente se utilice en aquellos que tengan un problema real de sudoración para así no irritar su piel.

Tampoco existen evidencias científicas sobre si este tipo de productos producen cáncer de mama, rumor muy popularizado en la década de los 2000.

Por ultimo, este tipo de productos combaten el exceso de sudor y olor proporcionando una duración de varios días que puede aplicarse tanto en axilas como en otras partes del cuerpo como el rostro, cuello, cuero cabelludo, pecho, espalda, glúteos o ingles.

