Estos crop tops de menos de 20 € serán tus favoritos del verano 2019

El verano 2019 cada vez está más cerca y no vemos el momento de lucir los crop tops de la temporada, que vuelven una vez más consolidados como una de las tendencias que veremos por doquier. Fresquitos y de todas las formas y colores, si eres fan de esta prenda no pierdas la pista a estos por menos de 20 euros.

Por su versatilidad a la hora de combinarlos con looks más playeros o con faldas y pantalones fluidos largos para las noches de verano, para lucir bronceado o llevarlo con tejanos, los crop tops siguen imponiéndose.

Blanco y de tela perforada

¿Algo más veraniego que este top con peplum? Perfecto para combinar con tejanos altos y algún cinturón de cuero, llévalo con blazer hasta que llegue el calor y con un pantalón beige de lino, fresquito para los días más sofocantes.

Crochet y cuello halter

El crochet sigue siendo un eterno aliado en verano y es que si es un must en los outfits más playeros por algo será. Ideal para mezclar colores tierra, tejidos suaves y algún estampado étnico. Un toque perfecto sería llevar unas cuñas de esparto para arreglar el look sin perder la frescura.

Cuadros vichy

Otra tendencia que no nos abandona. El buen clima trae muchas cosas buenas, y una de ellas es la reinvención de lo que se ha ido llevando las temporadas anteriores, y la oportunidad de poder crear nuevos looks con esas prendas tan trendy que nos compramos hace tiempo ¿tienes algún top como este? Es hora de sacarlo del armario.

Anudado y manga larga

Para esas noches de verano perfectas para lucir bronceado. El nudo y las mangas resultan muy favorecedoras y el color ¡solo hay que verlo! Combina con un pantalón negro palazzo o flare y algún bolso tendencia.

Fruncido y sin tirantes

Si en los 2000 tuvieron sus momentos desde hace un par de años, los tops 'nido de abeja' vienen siendo tendencia. Nos deshacemos de los tirantes y le añadimos botones para lucir una de las prendas más fresquitas del verano.

¿Un plus? añade zapatillas a tu look.

Rosa, siempre rosa

Que el color más dulce no decaiga: Pink is the new black. Dale un toque romántico a tu look con crop tops como este. Estampado suave y mangas de farol en un blusa corta que combinarás genial con algún short o falda blanca o vaquera clara.