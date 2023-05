Cuida tu pelo en la playa este verano, te contamos todos los secretos para que lo protejas y luzca radiante

Para nuestro cuero cabelludo, la exposición solar tiene aspectos muy positivos ya que el aumento de la temperatura local incrementa su actividad metabólica favoreciendo así el crecimiento además de ayudar a la correcta asimilación de vitamina D, la cual es esencial para que este crezca fuerte y sano. Pero como todo en la vida, el exceso nunca es bueno y en verano tendemos a pasar mas horas debajo del sol de las que este necesita.

Debemos tener en cuenta que exponerse de forma prolongada a la radiación ultravioleta favorece el estrés oxidativo y, por lo tanto, el envejecimiento prematuro del cabello y si a esto le sumamos que está en contacto con sustancias como el cloro, la sal o la arena el problema se acentúa, volviendo su estructura aún más frágil y quebradiza, perdiendo color y brillo por la deshidratación que todo este malévolo coctel ocasiona.

Afortunadamente este deterioro puede combatirse con algunas sencillas practicas y tratamientos que a continuación te contamos.

Al igual que si vas a la playa o a la piscina hay imprescindibles en tu cesta que no se olvidan como el protector o la toalla también deberías contar con algunos productos para que tu cabello sufra menos.

Este tipo de accesorios se han convertido en todo un clásico para estas fechas al ser recursos estéticos a la vez de eficaces, impidiendo que los rayos del sol incidan directamente sobre él y que el viento lo encrespe.

Esta pamela de Aranda es todo un emblema atemporal, un fondo de armario que vas a utilizar mucho en verano gracias a su tamaño y tonalidades. Es perfecta para proteger tanto el rostro como el pelo aportando una estética elegante a tus looks playeros.

Las pamelas están compuestas en su mayoría de papel y poliester por lo que debes evitar que se mojen de agua salada o cloro para que no estropearlas.

Este tipo de pañuelos utilizados a modo de bandana es una opción más juvenil. Si los sombreros no son lo tuyo ya sea porque te agobian o te da pereza cargarlos, con los pañuelos no tienes excusa ya que es la alternativa más cómoda y menos calurosa, no pesan ni ocupan espacio.

Se puede utilizar de muchas formas pero la más popularizada y fácil es doblando el pañuelo por la mitad a modo de triangulo y colocarlo sobre las cejas, anuda los dos extremos restantes en la parte posterior de tu cabeza y disfruta del sol.

